Сигнал инвесторам: экономика США нагревается, но пока не обжигает

Американская экономика, похоже, накаляется с приходом пляжного сезона, но пока есть на горизонте еще много облаков, которые прикрывают ее от перегрева. После зимнего затишья темпы создания рабочих мест ускорились, рынок жилья восстановился и американцы начали наконец тратить больше своих денег. Экономика выглядит здоровее, чем в прежние годы. Но это еще не значит, что она не готова резко перегреться.

Инвестиции в бизнес, например, были на удивление низкими с 2010 года, и экспорт также недавно пострадал из-за быстрого роста курса доллара и слабой глобальной экономики, хотя многие негативные последствия постепенно исчезают.

Часть потребителей по-прежнему экономят свои деньги и тратят их выборочно, даже если они чувствуют себя более уверенно, чем в 2007 году. Даже всплеск найма, признаки роста заработной платы и дешевый бензин не побудили их стать более раскованными. Впрочем, в этом нет ничего удивительного — движение рынка вверх и вниз было нормой с тех пор как США вышли из рецессии шесть лет назад.

Последние такие периоды движения «вверх», скорее всего, привели к резкому ускорению роста во втором квартале, который длится с 1 апреля по 30 июня. Экономисты, опрошенные MarketWatch, прогнозируют рост в США на уровне 2,8%. В то время как многие уже отметили улучшение после падения экономики на 0,7% в первом квартале этого года, экономика пока еще далека от целевых значений. Ожидается, что рост ускорится до 3% в третьем и четвертом кварталах, но вряд ли кто-то готов поспорить на все, что страну ждет именно такой исход. Даже высокопоставленные чиновники в центральном банке США не все верят в это. "Мои коллеги и я хотели бы, чтобы более решительные доказательства умеренных темпов экономического роста сохранились", - сказала глава Федеральной резервной системы Джанет Йеллен на пресс-конференции на прошлой неделе.

ФРС вряд ли повысит процентные ставки до сентября, поэтому у нее еще есть время, чтобы тщательно проанализировать эти экономические показатели. Последняя партия отчетов на этой неделе вряд ли заставит ФРС отказаться от своего плана «ждать и смотреть». Продажи новых и ранее купленных домов, как ожидается, несколько возрастут в мае, но они по-прежнему значительно ниже уровня до рецессии, несмотря на очень низкие процентные ставки. Заказы товаров длительного пользования — таких, как компьютеры или сельскохозяйственная техника, - также, как ожидается, выросли. Тем не менее, они были слабыми в прошлом году.

Куда более лучшие новости можно ждать от доклада о майских потребительских расходах. Экономисты ожидают увидеть прыжок расходов на 0,7% благодаря сильным продажам автомобилей и более высоким ценам на бензин. В апреле рост был плоским. "Расходы не так слабы, как предполагают некоторые эксперты, но они и не так сильны, как хотелось бы", - говорит Ричард Муди, главный экономист из Regions Financial в Алабаме.

Несколько аналитиков считают, что США, наконец, на грани прорыва — экономика показала длительный период сильного роста — хотя большинство не готовы принять такой скачок. США не могут достичь 3%-ного ежегодного роста ВВП с 2005 года и лишь немногие экономисты - внутри и за пределами ФРС - считают, что старые добрые времена скоро вернутся. Большинство считают, что предел скорости для экономики США в настоящее время значительно меньше: от 2% до 2,5% против исторического темпа в 3,3%. "Я думаю, что мы переходим от 2% роста ВВП к 3%-ному росту в настоящее время", - говорит Муди.