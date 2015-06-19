Большая часть индексов АТР в пятницу выросла, а Shanghai Composite обрушился на 6%

Новости этой недели из Банка Японии и ФРС США благоприятно отразились на фондовых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона. В пятницу выросло большинство индексов, кроме китайских.

MSCI Asia Pacific прибавил сегодня 0,4%, по итогам недели потерял 0,7%. Hang Seng вырос сегодня на 0,25%, а неделю завершил снижением. Kospi окреп на 0,25% в пятницу, S&P/ASX 200 увеличился на 1,3%; Nikkei прибавил 0,9%.

А вот Shanghai Composite по итогам дня рухнул на 6,4%. Падение по итогам недели стало рекордным за последние семь лет, а с начала июня шанхайский индекс прошел коррекцию более чем на 10%.

Многие аналитики рынка советуют сейчас входить на китайский рынок, потому что правительство, скорее всего, не даст фондовому рынку Китая уйти в опасную зону. Сейчас, когда ценные бумаги подешевели, их можно комфортно купить.



