Фондовая Азия продемонстрировала минорный настрой

Китайские акции рухнули: с Шанхайской биржи произошел отток ликвидности из-за намечающейся крупной волны IPO. Остальная фондовая Азия тоже преимущественно закончила день в минусе: повлияли и ослабление доллара из-за мягкой риторики ФРС, и опасения по греческому вопросу.

MSCI Asia Pacific по итогам сессии практически не изменился. Nikkei 225 снизился на 1,1%: иена выросла против доллара, а завтра ожидается решение Банка Японии по денежно-кредитной политике. Shanghai Composite продолжает серьезное падение: сегодня он снизился на 3,7%. Если такая динамика продолжится и завтра, то по итогам недели будет зафиксировано самое крупное снижение за последние 6 лет.

S&P/ASX 200 потерял 1,3%.

Выросли Hang Seng (+0,2%) и Kospi (+0,3%), которые отыгрывают снижение предыдущих дней.