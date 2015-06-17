Европейские индексы выросли во вторник

Вчера в первый раз за три торговых сессии основные индексы Старого Света выросли. Настроения инвесторов слегка окрепли: трейдеры надеются, что решение греческого вопроса не окажет негативного эффекта на остальные страны еврозоны. Представители ЕС говорят, что Греция должна сделать первый шаг, и переговоры возобновятся. К тому же, сегодня во время американской сессии должно закончиться заседание ФРС, на котором решится вопрос о ставке американского регулятора — это тоже подогревает интерес инвесторов к фондовым активам.

Stoxx Europe 600 прибавил по результатам торгов 0,64%; CAC 40 вырос на 0,51%; DAX — на 0,54%. Чуть снизился FTSE 100, который ушел в отрицательную область на 0,01%. ASE продолжает падать, и неудивительно: греческий индекс находится под сильным влиянием политических и экономических вопросов. В течение сессии во вторник он упал на 4,8%.

Что касается отдельных компаний, то стоит отметить сильное падение Air France: компания объявила о пересмотре своих инвестиционных планов и решила прекратить полеты по отдельным маршрутам.

British American Tobacco прибавили 2,9%, поскольку получили лестную рекомендацию «выше рынка» от аналитического отдела Credit Suisse.

Henkel AG потеряла 2%, поскольку она не смогла выиграть аукцион на покупку трех бизнесов Procter&Gamble (включая Wella и Max Factor), хотя считалась фаворитом. Вместо этого раскрученные торговые марки уплыли к американской компании Coty Inc.