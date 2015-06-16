Фондовые рынки АТР снизились во вторник

Фондовый спад затронул все основные глобальные рынки, не исключая азиатских. В преддверии решения ФРС США и на фоне непрекращающегося греческого скандала, инвесторы Азиатско-Тихоокеанского региона совершенно не показывали склонности к риску. В итоге все основные индексы Азии и Австралии снова ушли на отрицательную территорию.

Shanghai Composite обвалился на целых 3,4%. Повлияла не только обстановка в Америке и Европе, но и осторожные настроения трейдеров в преддверии большой волны IPO в пятницу и на фоне свежих ограничений, накладываемых на маржинальную торговлю. Среди наиболее пострадавших секторов китайского индекса — телекоммуникации и инфраструктура. Снижение этой недели некоторые аналитики рассматривают как элемент здоровой коррекции рынка, поскольку до этого китайский индекс рос просто колоссальными темпами.

Hang Seng закрылся на 1,1% ниже и дошел до своего десятинедельного минимума. Здесь работают еще и политические причины: бывшая британская колония, Гонконг готовится к решающему голосованию по поддержке пакета реформы избирательной системы. Упали котировки всех секторов экономики, включая энергетику, недвижимость, кредитный сектор.

S&P/ASX 200 по окончанию сессии остался почти на вчерашнем уровне, потеряв всего 0,05%. Ранее в ходе торгов сиднейская биржа выросла после публикации «минуток» РБА, в которых вновь была подтверждена точка зрения о том, что денежно-кредитная политика должна оставаться адаптивной. Выше рынка торговался банковский сектор: Westpac и Australia and New Zealand Banking выросли на 1,8% и 1% соответственно. Группа Уоррена Баффета, Berkshire Hathaway, купила 3,7% акций страховой компании Insurance Australia Group, в результате чего акции IAG подпрыгнули на 4,3%.

Nikkei завершил торги в минусе на 0,6%. Японский индекс скользнул, даже несмотря на то, что иена ослабела по отношению к доллару. Honda Motor потеряла 1,2% капитализации — на автопроизводителя по-прежнему давит вчерашняя новость о пересмотре финансовых результатов за прошедший год: дополнительные расходы составили порядка $360 млн в связи с расширенным отзывом автомобилей.