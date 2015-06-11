Фондовые рынки АТР выросли в четверг на сильной макростатистике

завершил волатильные торги ростом на 0,3%. Апрельская статистика по инвестициям в основной капитал оказалась соответствующей ожиданиям аналитикам. Оптимистичными были цифры розничных продаж в мае и промпроизводство в Китае.

Тем не менее, на материковый индекс надавила слабость банковского сектора. Bank of Communications и Bank of China пострадали сильнее остальных: они потеряли 3,6% и 2,7% соответственно. Это вызвано разочарованием из-за решения

повременить с включением А-акций Китая в свой престижный индекс