Фондовые рынки АТР выросли в четверг на сильной макростатистике

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Акции на фондовых биржах Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировали сегодня оптимистичный настрой на фоне сильной макростатистики и снижения ставки Резервного Банка Новой Зеландии.
- Shanghai Composite завершил волатильные торги ростом на 0,3%. Апрельская статистика по инвестициям в основной капитал оказалась соответствующей ожиданиям аналитикам. Оптимистичными были цифры розничных продаж в мае и промпроизводство в Китае. Тем не менее, на материковый индекс надавила слабость банковского сектора. Bank of Communications и Bank of China пострадали сильнее остальных: они потеряли 3,6% и 2,7% соответственно. Это вызвано разочарованием из-за решения MSCI повременить с включением А-акций Китая в свой престижный индекс Emerging Markets.
- Hang Seng отскочил от двухмесячного минимума и в итоге закрылся в плюсе на 0,8%.
- Kospi прибавил 0,3%. Южнокорейский индекс прервал четырехдневную серию проигрышей. Банк Кореи на 25 базисных пунктов снизил свою процентную ставку, на этом решении регулятора корейская вона упала на 0,6%. Этот факт помог подняться корейским экспортерам, которые являются тяжеловесами национального фондового индекса.
- Nikkei подпрыгнул сегодня на 1,7%. Японский индекс показал триумфальное возвращение наверх из трехнедельных минимумов. Иена снова слабеет к доллару: на азиатских торгах она потеряла 0,6%. Это поддержало экспортеров: Sony закрылась в плюсе на 2,9%, Toyota Motors и Mitsubishi Electric прибавили 1,7% и 0,7% соответственно. Однако лидерами роста стали транспортные компании, во главе с Central Japan Railway и West Japan Railway, которые прибавили по 5% каждая.
- S&P/ASX прибавил 1,4%. Австралийский индекс достиг недельного максимума. Его поддержали хорошие отчеты с рынка труда: в мае на Зеленом континенте появились 42 000 новых рабочих мест, в то время как ожидалось всего 11 000. Рост цен на железную руду вытянул вверх котировки акций горнодобывающих компаний. BHP Billiton и Rio Tinto прибавили по 2%, Fortescue Metals выросла на 6,4%.