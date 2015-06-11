«Большая тройка» Уолл-стрит восстанавливает потери

Торговая сессия в среду завершилась на Уолл-стрит уверенным ростом. DJIA прибавил 1,33%; S&P 500 продемонстрировал самый быстрый внутридневной рост за месяц и вырос на 1,2%. Nasdaq Composite, благодаря дружному подъему акций технологических компаний, вырос на 1,25%.

Выросли все 10 отраслевых подындексов S&P 500, а в составе Dow Jones Industrial Average ни одна из 30 компаний не ушла в минус.

Intel впервые за восемь дней прибавила 1,8%, Microsoft выросла на 2,1%; Apple увеличила капитализацию на 1,2%; Facebook – на 1,9%; IBM – на 2%.

Рост стоимости нефти отразился на котировках акций нефтяных и энергетических компаний. Shevron окрепла на 1,4%; Halliburton — на 2,1%.