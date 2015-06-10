А-акции Китая пока не включены в индекс MSCI Emerging Markets

Китайский фондовый рынок негативно отреагировал на сегодняшний отказ агентства MSCI включить А-акции Шанхайской биржи в престижный индекс MSCI Emerging Markets.

Согласно комментариям MSCI, включение китайских акций в индекс развивающихся рынков откладывается из-за проблем с квотами, ликвидностью и относительной закрытостью шанхайской фондовой биржи для иностранных инвесторов. В последнее время для улучшения ситуации китайским правительством сделано очень много, но рейтинговое агентство сочло эти усилия не вполне достаточными. Впрочем, в комментариях добавлено, что совместная работа с китайскими регуляторами будет продолжена, и большинство инвесторов уверены в том, что включение акций, торгующихся в Шанхае, в MSCI EM — всего лишь вопрос времени.

Однако на ранних азиатских торгах эта новость вызвала распродажу: индекс Shanghai Composite свалился на 2%, но к концу дня разочарование инвесторов поутихло, и основной шанхайский индекс окончил день в минусе всего на 0,15%. Ву Кан, руководитель отдела фондовой торговли инвестиционной компании Shanshan Finance (Шанхай), говорит: «Наше ожидание продолжится. Включение акций в индекс не отменено, а отложено. Кроме того, Китай открывает свой фондовый рынок миру, и этот процесс — необратимый».