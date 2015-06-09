Фондовые рынки АТР упали вслед за китайской инфляцией

Азиатские акции закончили вторник в красной зоне. На них надавили два фактора: отрицательная макростатистика по инфляции в Китае и перспектива раннего повышения процентной ставки ФРС США.

Китайский ИПЦ вырос только на 1,2% в прошлом месяце в годовом выражении. Аналитики ожидали роста на 1,3%. Цены производителей упорно продолжают оставаться слабыми, упав на 4,6% — это выше прогнозных значений.

Shanghai Composite закрылся в минусе на 0,4%. Столь небольшое снижение объясняется тем, что мрачная макростатистика не очень сильно надавила на китайский индекс. Инвесторы находятся в ожидании включения А-акций шанхайской биржи в индекс MSCI Emerging Markets. “В среде аналитиков мнения о том, войдут китайские акции в один из самых авторитетных мировых индексов, разделились примерно пополам. Вероятно, это только вопрос времени. Однако нам кажется, что сейчас рынок слишком разогрет для того, чтобы MSCI приняло какое-то резкое решение», — говорит Мартин Лакощ, директор отдела Macquarie Private Wealth. Таким образом, акции голубых фишек Шанхайской биржи торговались сегодня смешанно. Agricultural Bank of China и Industrial and Commercial Bank of China потеряли по 2%, China Construction Bank ослаб на 1,5%. После роста до максимальных разрешенных 10% в предыдущей сессии, Bank of China и Bank of Communications выросли на 2,1% и 5,2% соответственно.

Hang Seng потерял за сегодняшний день 1,20%. Сильнее всего отстал сектор игорной индустрии: Melco Crown потеряла 5%, Galaxy Entertaiment распрощались с 3%. Унылые настроения в этом секторе экономики связаны с исследованием Stern Agee, согласно которому доход в Макао от игорного бизнеса в этом месяце упадет на 46%. Акции HSBC, торгуемые в Гонконге, упали на 0,4%: британский кредитор объявил, что сократит свои расходы в течение двух лет на 5 млрд долларов и уволит примерно 25 000 сотрудников. В широких экономических кругах ожидается обновление его инвестиционной стратегии.

Nikkei потерял 1,8%. Японский индекс ускорил падение во второй половине торговой сессии, и в итоге закончил день с самой крупной потерей почти за целый месяц. «Голубые фишки» из числа экспортеров потеряли серьезные проценты. Так, Toshiba подешевела на 2,41%; Toyota Motor снизила котировки на 1,71; Sony Corp ослабла на 2,36%. Среди пострадавших оказался еще и страховой сектор: Dai-ichi Life Insurance и T&D Holdings потеряли по 4% каждый.

S&P/ASX 200 за день снизился на 0,5%. Австралийский индекс находится на четырехмесячных минимумах: мрачные данные об инфляции в Китае (ключевом партнере австралийских внешнеторговых отношений) вызвали откат в главных секторах. Сиднейская биржа сегодня начала работать после долгих выходных. Слабые китайские данные вызвали и снижение австралийского доллара: AUDUSD к 13,38 мск торгуется на уровне 0,7684 (-0,25%).