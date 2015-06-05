Видео: Макс Кайзер. Современное богатство людей и правительств - это иллюзия

В этом выпуске «Обзора Макса Кайзера» ведущие говорят об иллюзорном богатстве современного мира. Вы знаете, например, что такое «химерное богатство»? А вот Макс Кайзер утверждает, что это примерно то же самое, что «химерное обеспечение» в компьютерной индустрии - продукт, о разработке которого сообщается, но на рынок он так и не выпускается, причем официально об этой отмене не сообщается. У нас же такие манипуляции могут проводить и СМИ, и даже Федрезерв.

Кроме этой темы в программе обсудят то, способна ли Греция повлиять на решение о санкциях против России, а также расскажут, как один из самых богатых людей в Китае за несколько секунд потерял $15 млрд.

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