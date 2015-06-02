Фондовая Америка начала лето на позитиве - индексы вчера выросли

По итогам торгов 1 июня американские фондовые индексы поднялись: в течение дня инвесторы по-разному реагировали на выходящие данные о потребительском секторе, строительстве и перерабатывающей промышленности США, а также постепенно отыграли ряд сделок о слиянии и поглощении. Индекс Dow Jones Industrial Average к концу сессии вырос на 0,16% - до отметки 18040,37, Standard & Poor's 500 подрос на 0,21% - до уровня 2111,73, а Nasdaq Composite поднялся на 0,25% - до отметки 5082,93 пункта.

Как сообщает MarketWatch, самый активный рост в Standard&Poor's 500 показали промышленные и высокотехнологичные компании и предприятия сферы здравоохранения. Эта неделя, по мнению многих экспертов, может стать переломной с точки зрения макроэкономических отчетов из США, потому что рынок ждет публикации данных о самых разных секторах экономики. К примеру, скоро выйдет отчет о состоянии рынка труда в мае, который опять же может повлиять на прогнозы аналитиков о сроках поднятия ставки ФРС.

Вчера вышли данные, из которых стало ясно, что доходы населения США в апреле выросли больше, чем ожидалось - на 0,4%, но это не помогло росту расходов, изменение которых было нулевым по сравнению с мартом, хотя эксперты Bloomberg прогнозировали подъем на 0,2%. Индекс производственной активности в США (ISM Manufacturing) в мае поднялся до 52,8 пункта, но аналитики ждали повышение показателя только до 52 пунктов.

"Самые важные данные на этой неделе - официальный ежемесячный доклад о занятости, который должен выйти в пятницу, и инвесторы будут очень внимательно следить за ростом зарплат, - говорит рыночный аналитик из Prudential Financial Куинси Кросби. - Рынок акций по-прежнему очень сильно зависит от Федрезерва. Если у нас будут слабые данные, и Федрезерв отложит начало нормализации процентных ставок, то рынок может продемонстрировать дальнейший рост".

Кроме того, предстоящий платеж Греции в МВФ 5 июня грозит фондовым рынкам по всему миру усилением волатильности.

Цена акций Altera Corp. вчера поднялась на 5,8%, когда официально объявили о покупке ее Intel Corp. за $16,7 млрд. Котировки Intel в то же время снизились на 1,61%.

В лидерах роста вчера были компании DuPont (+0,89%), Goldman Sachs (+0,79%), Microsoft (+0,79%), Visa (+0,63%), Wal-Mart Stores (+0,62%). В лидерах падения — Intel, Pfizer (-0,55%), Verizon (-0,45%), Cisco (-0,44%) и Chevron (-0,36%).