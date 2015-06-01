Фондовая Америка закрылась в пятницу снижением на слабых отчетах

Американские фондовые площадки завершили неделю падением примерно на 0,6%, отметившись в «красной зоне». Однако по итогам месяца индексы все же росли, причем этот прирост идет второй месяц подряд. Так, к концу сессии индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,64% - до отметки 18010,68, Standard & Poor's 500 упал на 0,63% - до уровня 2107,39 (оба выросли за май примерно на 1%), а Nasdaq в пятницу закрылся снижением на 0,55% - до отметки 5070,02 (он за май вырос на 2,6%).

Главной причиной снижения цен на акции в США стали слабые статистические данные, пишет Bloomberg. К примеру, пересмотренные данные Министерства торговли США по ВВП страны оказались намного хуже предварительных - в первом квартале ВВП упал на 0,7%, хотя прежде говорили о росте на 0,2% (в годовом выражении). Кроме того, судя по отчетам, прибыль американских компаний снизилась в прошлом квартале на 5,9%, это рекорд с 2008 года. Кстати, показатель снижается два квартала подряд. Среди отчетов, которые спровоцировали падение индексов, также значится индекс потребительского доверия в США — он упал в мае до минимума за полгода.

В пятницу все десять отраслевых групп S&P 500 падали, но больше всего снизились промышленный и финансовый секторы. Котировки акций производителя самолетов Boeing Co. упали на 1,3%. Ценные бумаги Paccar Inc., выпускающей грузовики, подешевели на 2,5%.

Банки Fifth Third Bancorp. и U.S. Bancorp потеряли в конце недели более чем 1,3%. На 1,8% подешевели акции железнодорожных компаний Railroads Kansas City Southern, Norfolk Southern Corp. и CSX Corp.

Акции Procter & Gamble Co., крупнейшего в мире производителя потребительских товаров, упали на 1,2% - до самой низкой отметки за десять месяцев.



В лидерах роста — Merck&Co (+1,99%), Intel (+1,32%), Pfizer (+0,9%). В лидерах падения - General Electric (-1,3%), Boeing, Visa (-1,27%), Microsoft (-1,24%) и IBM (-1,2%).