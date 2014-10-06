Facebook введет поддержку денежных переводов в приложение Messenger

Велика вероятность, что пользователи всемирно известной соцсети Facebook совсем скоро получат возможность переводить друг другу денежные средства с помощью приложения Messenger. Такой вывод сделал студент Стэнфордского университета Эндрю Од, который нашел с помощью специальных инструментов для разработчиков эту «пока еще скрытую» функцию в Messenger для платформы iOS, передает ИТАР-ТАСС.

Парень рассказал местным СМИ, что скриншот выполненного перевода он нашел еще месяц назад. Последующие несложные поиски подтвердили его находку — Эндрю нашел целое приложение, которое готово к использованию, но пока не анонсировано публике. Он также обнаружил, что проведенные транзакции не отображаются в новостной ленте и могут проводиться как на двусторонней основе, так и между несколькими пользователями одновременно.



Парень-открыватель также полагает, что пробная версия приложения уже доступна сотрудникам соцсети. Он уверен, что пользователи смогут переводить деньги, просто "прикрепляя" их к приватному сообщению, как фотоснимки.

Напомним, что совсем недавно в Facebook пришел работать бывший глава компании PayPal Дэвид Маркус, который (как ни удивительно!) сейчас стоит во главе подразделения Messenger. И потому эксперты не исключают, что Facebook сможет конкурировать с основными игроками ниши - платежными системами PayPal, Webmoney и т.п.