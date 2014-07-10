Банк Англии опять не стал менять процентную ставку

Сегодня Банк Англии снова отказался менять базовую процентную ставку, оставив ее на уровне 0,5% годовых, который является минимальным со времени основания британского ЦБ. Решение банка совпало с прогнозами аналитиков.

Центробанк Англии также сохранил объем программы покупки активов на прежнем уровне в 375 млрд фунтов стерлингов (около $636 млрд). По сути получается, что программа, средства которой были исчерпаны в октябре 2013 года, сейчас заморожена.

Ставку Банк Англии не меняет уже с 5 марта 2009 года — в тот день она была снижена до текущего 0,5%-ого уровня, являющегося самым низким за 320 лет истории Центробанка.