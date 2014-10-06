Компанию Hewlett-Packard делят на два подразделения

Американская компьютерная компания Hewlett-Packard хочет выделить производство в два независимых подразделения. Одно из них будет заниматься производством компьютеров и принтеров, а второе будет продавать серверы, программное обеспечение корпоративным клиентам.

По информации источников, корпорация объявит о разделении в этот понедельник.



К слову, HP давно задумалась о разделении, и обсуждение такого действия шло уже несколько лет. Наконец руководители пришли к единому мнению и решили почти все вопросы по реструктуризации компьютерного гиганта.

Инвесторы и аналитики давно твердят, что такое разделение пойдет компании только на пользу - HP сможет сосредоточиться на более выгодном направлении, которое занимается предоставлением серверов и услуг по хранению данных для корпораций. Более того, аналитики подсчитали: по отдельности подразделения будут стоить больше, чем одна компания HP.

Есть также информация, кто может возглавить подразделения — так, по словам одного из источников, производство компьютеров возглавит исполнительный директор Hewlett-Packard Мег Уитман, а руководить вторым подразделением будет независимый член совета директоров Патрисия Руссо. Исполнительным директором станет Дайон Уэйслер.