Hewlett Packard попалась на подкупе российских чиновников

Российская «дочка» американской компании Hewlett-Packard, ЗАО Hewlett-Packard (HP Russia) по решению суда обязана заплатить штраф в размере $58,8 млн по делу о подкупе российских чиновников. Сотрудники компании дали взятку чиновникам, чтобы заключить крупный контракт на поставку компьютерного оборудования Генпрокуратуре России, - следует из сообщения, опубликованного на сайте министерства юстиции США 11 сентября.

Соответствующее решение принял в четверг суд Северного округа штата Калифорния. На заседании суда HP Russia согласилась признать свою вину в нарушении закона о коррупции за рубежом (FCPA), отмечается в сообщении. Компания приняла соглашение о признании вины, в котором указано, что руководители ЗАО Hewlett-Packard создали многомиллионный тайный фонд, который, по крайней мере частично, был использован для подкупа российских госслужащих, взамен предоставивших компании контракт стоимостью более €35 млн, сообщили в ведомстве.

Согласно документу, ЗАО Hewlett-Packard использовало схему сделок с обратным выкупом собственной продукции. Схема была таковой: сначала HP Russia продала компьютерное оборудование компании-посреднику, затем выкупила у него это оборудование обратно с наценкой примерно в €8 млн и выплатой еще €4,2 млн за услуги, после чего продала эту же продукцию управлению Генпрокуратуры России по завышенной цене. Выплаты посреднику ЗАО Hewlett-Packard, в основном, осуществляло через цепочку подставных фирм, из которых отдельные были непосредственно связаны с российскими чиновниками, заявили в Минюсте США.

«Средства тайного фонда были потрачены на туристические услуги, роскошные автомобили, дорогие ювелирные украшения, одежду, мебель и другие предметы», — отмечается в заявлении.

Чтобы учитывать и скрывать взятки, участвовавшие в сговоре сотрудники HP Россия использовали двойную бухгалтерию. В том числе они вели таблицу, в которой взяточники были разделены по категориям, также в ней указывались легенды, использовавшиеся для выплаты взятки. «Например, один из менеджеров HP Russia подписал письменное соглашение о переводе «комиссии» в размере €2,8 млн зарегистрированной в Великобритании подставной компании, которая была связана с директором российского государственного агентства, отвечавшего за проект с управлением Генпрокуратуры России. HP Russia никогда не раскрывала существование этого соглашения внутренним или внешним аудиторам или менеджменту извне НР Россия», — заявили в министерстве.

Кроме того, Hewlett-Packard признала, что ее представители подкупали чиновников в Мексике и Польше. В совокупности компания и «дочки», уличенные в нарушении закона о коррупции за рубежом, выплатят штраф в размере более $108 млн.

О том, что российская «дочка» Hewlett-Packard призналась в подкупе российских чиновников, впервые заявило Федеральное бюро расследований (ФБР) в апреле 2014 года. По данным ФБР, конкурс на контракт, ради которого российский офис HP перешел к «откатам», был объявлен в 1999 году. Контракт стоимостью более €35 млн касался разработки проекта создания компьютерной и телекоммуникационной инфраструктуры управления Генпрокуратуры стоимостью более $100 млн, заявляли в ФБР. По версии следствия, ЗАО Hewlett-Packard рассматривало этот контракт как ключ, который мог бы открыть дверь к поставкам техники другим госорганам России.