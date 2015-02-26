Фондовая Америка в среду торговалась спокойно

Фондовые индексы США закончили торги практически без изменений. В начале торгов инвесторы ощущали оптимизм на заявлениях Джанет Йеллен о том, что процентная ставка пока подниматься не будет. Однако эти настроения утихли к концу биржевого дня.
Индекс
голубых фишек Уолл-стрит DJIA
прибавил
0,08%, побив уже третий абсолютный рекорд
с начала года. S&P
500 закрылся
на 0,08% ниже, чем во вторник, помогли ему
в этом 5 из 10 основных подындексов. Nasdaq
закончил
свою десятидневную победную серию и
закрыл торги с понижением на 0,02% —
мизерным, но всё же понижением.
Hewlett-Packard потерял почти 10% капитализации на своей отчетности. Доходы компании за I квартал 2015 года не оправдают ожиданий Уолл-стрит, а сильный доллар заставляет сократить прогнозные значения на 2015 год. Акции Apple свалились сразу на 2,6%, внеся свой вклад в падение Nasdaq и S&P 500.
Учитывая рекордные движения S&P и Nasdaq последних недель, многие аналитики предупреждают о чрезмерно «бычьих» настроениях на рынке, которые обычно сопровождаются снижением ликвидности (а это определенно не самый положительный фактор рынка). На предстоящей сессии Уолл стрит в фокусе будет отчетность компаний.