Греческий кризис не может помочь золоту: оно опять ниже $1200

В четверг цена
на золото не показывала сильных изменений,
оставаясь вокруг двухнедельных минимумов.
К 16.48 мск июльский фьючерс стоит 1 183,50
доллара за тройскую унцию. На мировых
рынках исчезает оптимизм по потенциальной
сделке между Грецией и ее кредиторами,
и теоретически это могло бы оказать
поддержку ценам на золото, однако
аналитики не ждут сколь-нибудь серьезных
изменений. Эксперт Commerzbank,
Дэниел Бриземанн, говорит в интервью
агентству Reuters, что золото,
скорее всего, будет оставаться у уровня
в $1200 за тройскую унцию
до тех пор, пока сохраняется неопределенность
по греческому вопросу и по процентным
ставкам ФРС США.
Инвесторы ждут новостей со встречи министров и глав регуляторов G7 в Германии: сейчас в кулуарах форума обсуждается греческий вопрос. Ухудшение долгового кризиса может потенциально вызвать спрос на золотые монеты и слитки. Вице-президент ЕЦБ, Витор Констанцио, подчеркнул серьезность ситуации, во время которой Греция открыто говорит о возможности дефолта. Если он все-таки произойдет — это будет первое подобное событие в 16-летней истории еврозоны. Золото, как правило, выступает в качестве инструмента хеджирования политических и финансовых рисков — но нужно понимать, что влияние политических вопросов на золотые цены, как правило, сохраняется недолго.
В краткосрочной траектории золота большое значение имеет американская валюта: доллар кружит сегодня вокруг максимума за последний месяц, а чем крепче доллар, тем слабее золото.