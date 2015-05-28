Греческий кризис не может помочь золоту: оно опять ниже $1200

В четверг цена на золото не показывала сильных изменений, оставаясь вокруг двухнедельных минимумов. К 16.48 мск июльский фьючерс стоит 1 183,50 доллара за тройскую унцию. На мировых рынках исчезает оптимизм по потенциальной сделке между Грецией и ее кредиторами, и теоретически это могло бы оказать поддержку ценам на золото, однако аналитики не ждут сколь-нибудь серьезных изменений. Эксперт Commerzbank, Дэниел Бриземанн, говорит в интервью агентству Reuters, что золото, скорее всего, будет оставаться у уровня в $1200 за тройскую унцию до тех пор, пока сохраняется неопределенность по греческому вопросу и по процентным ставкам ФРС США.



Инвесторы ждут новостей со встречи министров и глав регуляторов G7 в Германии: сейчас в кулуарах форума обсуждается греческий вопрос. Ухудшение долгового кризиса может потенциально вызвать спрос на золотые монеты и слитки. Вице-президент ЕЦБ, Витор Констанцио, подчеркнул серьезность ситуации, во время которой Греция открыто говорит о возможности дефолта. Если он все-таки произойдет — это будет первое подобное событие в 16-летней истории еврозоны. Золото, как правило, выступает в качестве инструмента хеджирования политических и финансовых рисков — но нужно понимать, что влияние политических вопросов на золотые цены, как правило, сохраняется недолго.

В краткосрочной траектории золота большое значение имеет американская валюта: доллар кружит сегодня вокруг максимума за последний месяц, а чем крепче доллар, тем слабее золото.