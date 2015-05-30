6 вещей, которыми инвесторы обманывают сами себя

После шести лет растущего рынка американских акций инвесторы, несомненно, стали богаче. Но они, может быть, стали немного глупее. "На бычьем рынке есть такая тенденция - инвесторы думают, что они блестящие специалисты", - говорит Брэд Барбер, профессор финансов в Университете Калифорнии в Дэвисе, эксперт в области поведенческих финансов. Действительно, как только цены на акции поднимаются, доверие инвесторов к ним растет, и они начинают предъявлять все больше сомнительных претензий к своему профессионализму и удаче.

Вот шесть комментариев, которые вы, наверное, слышали от друзей или говорили сами себе.

1. «Я победил рынок». Инвесторы часто сравнивают свои глобальные фондовые портфели с S&P 500, индексом акций американских крупных компаний. Они берут, к примеру, цены на акции в 2015 году, и говорят, что эти акции в зарубежных странах и акции небольших американских фирм опережают S&P 500. Можно просто говорить, что акции в портфеле инвестора следуют за мировым фондовым рынком, если они не сильно опережают сам индекс. Если S&P 500 не дает хорошее сравнение, инвесторы часто меняют индексы, с которыми сравнивают свои доходы, либо вообще просто игнорируют их результаты за последний год, а вместо этого сравнивают с показателями трех-пятилетней давности. В конце концов, если с индексом сравнивать бесполезно, можно ведь сделать сравнение с посредственными результатами какого-нибудь фонда или с портфелем своего дяди или соседа.

2. «Выбранные мной акции сделали так много денег». Цены на акции выросли в три раза с 2009 года, так что любой, кто владеет акциями в течение последних шести лет, мог получить здоровенную прибыль. "Но мы приписываем себе такой успех, ссылаясь исключительно на собственную квалификацию", - говорит Барбер. Это, конечно, хорошо — быть уверенным в себе, но такие люди сталкиваются с другой проблемой: они торгуют слишком много, и делают большие недиверсифицированные инвестиционные вложения. Эта тенденция может ухудшиться, поскольку акции продолжают расти, говорит Барбер. Инвесторы не только становятся более дерзкими, когда их портфели растут в толщину, но они также начинают чувствовать себя так, как будто они идут впереди рынка. Это поведение как у игроков в казино, которым повезло в начале вечера. "Вы готовы взять на себя больше риска, потому что вы чувствуете, как много можете еще выиграть с этой прибыли".

3. «Это вина ФРС». Что происходит, когда наши инвестиции не оправдались? Вместо того, чтобы обвинять себя, мы обвиняем других. "Когда наши облигации в портфеле показали хороший рост за последние годы, это лишь потому, что мы когда-то сделали правильные решения", - говорит Джон Нофсингер, автор книги "Психология инвестирования», профессор финансов в Университете Аляски в Анкоридже. - "Но когда дело доходит до какого-нибудь неудачного падения на рынке облигаций, мы сразу виним ФРС". Облигации были в напряжении в прошедшем месяце, а доходность по 10-летним американским облигациям взобралась с 1,9% до 2,2%, снижая цены на облигации. Кроме того, мы могли бы просто переписать историю. "Мы неплохо запоминаем, что заставило нас чувствовать себя лучше", - говорит Нофсингер. - "Но мы просто игнорируем тот факт, что наша стратегия не была хороша в прошлом году".

4. «Это просто потеря бумаги». Если мы покупаем акции по $10, которые потом падают до $8, мы потеряли деньги. Но многие инвесторы не понимают этого. "Люди чувствуют, что потеря бумаги отличается от реальных потерь", - отмечает Меир Статман, профессор финансов в Университете Санта-Клары в Калифорнии и автор "Чего действительно хотят инвесторы?". Почему? Они ждут, что акции еще вернутся обратно. Что происходит, когда мы, наконец, продаем те акции, на которых потеряли деньги? Мы спокойно выбрасываем их из головы и вуаля - мы снова можем похвастаться нашими соседями, мол, какие хорошие деньги я сделал на каждой акции, которую имею.

5. "Я купил его для диверсификации". Когда инвестиции не работают, как мы ожидали, мы часто мысленно пытаемся их чем-то заменить. Возьмем, к примеру, золото, которое было в моде после того, как его цена подскочила более, чем в семь раз за десятилетие в 2011 году. Но вместо того, чтобы расти, золото потеряло более трети своей стоимости с сентября 2011 года. Что делать? Мы могли бы выбросить его из отсека портфеля "это сделает меня богатым" или перенести в отсек "это может хорошо сработать, если мы попадем в еще один финансовый кризис".

6. «На этот раз я выйду до аварии». Оглядываясь назад, на рыночные топы и минимумы, мы представляем себе, что можем предугадать следующий момент. Но пик текущего бычьего рынка, вероятно, будет таким же мрачным, как был в марте 2009 года. "Теперь мы видим, что это было дно рынка", - говорит Статман. "Но в тот момент вы даже не могли представить себе этого на графиках".