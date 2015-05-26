Что произойдет, если Греция не заплатит МВФ: вопросы и ответы

Безденежной Греции необходимо погасить долг почти в 1,6 млрд евро перед Международным валютным фондом в следующем месяце, но на выходных министр внутренних дел Никос Вуцис сказал, что страна не может и не будет платить, если «спасительная» сделка с кредиторами не будет заключена к этому времени.

Но, судя по новостям из Европы, до сих пор никто из сторон не хочет уступать и они намерены дальше отстаивать свои точки зрения об условиях предоставления финпомощи Греции. Что касается конкретно июньских платежей, то их сейчас также начали активно обсуждать многие аналитики и экономисты. Но что произойдет, если страна пропустит их и не станет платить долг МВФ в июне этого года? Вот список вопросов и ответов о том, что может случиться.

- Когда будут следующие выплаты в МВФ?

- Греция должна вернуть МВФ около 20 млрд евро в течение ближайших девяти лет за те «спасительные» кредиты, которые уже получила от фонда. Четыре платежа на общую сумму почти 1,6 млрд евро должны быть в следующем месяце, начиная с 308 млн евро до 5 июня, еще 347 млн евро до 12 июня, потом 578 млн - 16 июня и 347 млн евро - 19 июня. Платежи в фонд выражены в специальных правах заимствования (SDR, Special Drawing Rights) - виртуальной резервной валюты, поэтому сумма, указанная в евро, является ориентировочной и зависит от обменного курса между евро и SDR.

- Почему июньские платежи стали проблемой?

- Греция потеряла доступ к рынкам облигаций и полагается на те самые «спасательные» кредиты от еврозоны и МВФ, чтобы рефинансировать свой долг. Но пока правительство страны не может договориться с кредиторами в отношении положений этих чрезвычайных кредитов. Даже когда уже не было помощи с прошлого лета, правительству удалось структурировать внешние платежи за счет жестких мер, в том числе пополнения бюджета, создания задолженности перед поставщиками и продавцами, просроченных налогов, и «вытаскивания» резервных денег из региональных правительств, больниц, университетов, и даже банковской сферы, чтобы использовать их в своих финоперациях. Будет ли правительство сейчас изымать свои запасы для платежей в МВФ или выберет способ "по умолчанию" и не будет иметь дело с кредиторами, в любом случае это будет сугубо политическое решение.

- Что греческие чиновники говорят об оплате?

- Представитель греческого правительства Габриэль Сакелларидис заявил в понедельник, что страна будет стараться удовлетворить все внешние и внутренние обязательства до тех пор, пока может это делать, добавив, что проблемы с ликвидностью в стране хорошо известны. Он отказался комментировать государственную казну - есть ли там достаточно денег для выплат в июне, а правительство в Афинах неоднократно говорило, что приоритетной для него остается выплата пенсий и зарплат. К слову, Греция уже предлагала МВФ снизить ее задолженность в прошлом, но получила отказ.

Министр внутренних дел страны, Никос Вуцис, который не имеет никаких экономических полномочий для принятия решений, заявил в воскресенье, что выплаты МВФ в июне не будут осуществлены, потому что у страны нет денег, хотя Spiegel Online еще 1 апреля приводила речь Вуциса о том, что Греция должна задержать платеж в Фонд 9 апреля, но он-то был произведен вовремя.

Ранее в этом месяце премьер-министр Греции Алексис Ципрас сказал кредиторам в письме, что его правительство не будет производить оплату долга МВФ 12 мая И опять же, в конце концов, страна заплатила фонду, используя резервы собственного SDR на текущем счете в МВФ.

- Может ли вообще Греция позволить себе заплатить?

- Источник издания, который имеет непосредственное отношение к экономике и знает реальное положение ликвидности в стране, сказал, что у Греции пока есть достаточно денег, по крайней мере, для оплаты своего долга 5 июня. Затем греческие чиновники и представители кредиторов получат еще неделю, чтобы заключить соглашение, которое бы разблокировало наконец те средства, которые должны спасти страну и решить проблему до следующего платежа.

Сакелларидис заявил, что правительство стремится достичь соглашения с кредиторами в конце этого месяца или в начале июня, и никаких вопросов не должно возникать по поводу выплат пенсий и зарплат в конце мая. Международный чиновник, участвующий в греческих переговорах, сказал ранее, что Греция не сможет долго оставаться на плаву (может быть, только до последней недели июня), если у нее истощатся все имеющиеся резервы. Но ситуация с ликвидностью в стране настолько трудная, что авария может произойти в любое время. Например, если налоговые поступления будут ниже прогнозов, только тогда правительство сможет понять, что оплата уже невозможна, хотя будет уже слишком поздно.

- Может ли Греция отложить оплату долга в МВФ?

- МВФ - привилегированный кредитор, и он не реструктурирует свои кредиты и не списывает их. Единственное, что Фонд может разрешить, так это объединить несколько основных платежей в течение одного месяца в один. Обычно это делают, чтобы уменьшить бюрократизм в обработке платежей, и некоторые страны использовали такой вариант. В случае с Грецией платеж можно перенести на 19 июня, чтобы к этому времени достичь соглашения с кредиторами. Но для этого правительству придется просить разрешения у МВФ, чтобы объединить платежи, а Сакелларидис заявил в понедельник, что этот вариант даже не рассматривается.

- Что произойдет, если пропустить оплату МВФ?

- Самое страшное почувствуют греческие кредиторы. Без доступа к рынкам капитала греческие банки получат отток депозитов и будут надеяться только на 80 млрд евро экстренной помощи от ЕЦБ, чтобы остаться на плаву. Европейский центральный банк может ограничить или прекратить доступ к этому «спасательному кругу» всем сразу, если он увидит, что греческие банки неплатежеспособны или не имеют достаточного обеспечения.

Если страна пропускает дату оплаты, то запускается новый отсчет времени. Через две недели после этого из Вашингтона придет требование немедленной оплаты, потом фонд направит другую телеграмму, подчеркивающую "серьезность невыполнения обязательств» и вновь настоятельно призовет быстро урегулировать вопрос. Еще через две недели управляющий директор проинформирует Исполнительный совет, что обязательство не актуально. Для Греции серьезные последствия — это объявление дефолта. Такое право есть и у других кредиторов Греции, в том числе у Европейского фонда спасения. Затем они будут требовать немедленного погашения всех своих кредитов - процесс, известный как acceleration (требование кредитора о досрочном возврате кредита при банкротстве должника). Другие кредиторы могли бы последовать этому примеру.



Ну а то, как будут развиваться события, покажет время, рынок продолжает внимательно следить за новостями из Греции. Евро в это время вновь сильно падает - к 11:04 мск пара EUR/USD снизилась на 0,75% - до отметки 1,0895.

