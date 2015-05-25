Азиатские рынки выросли на хороших отчетах из Японии

25 мая на фондовых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона торги завершились хорошим ростом, инвесторы отреагировали на отчеты об увеличении объемов экспорта в апреле. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Так, сегодня японский Nikkei 225 вырос на 0,74%, китайский Shanghai Composite - на 3,28%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1%. Биржи Гонконга сегодня не работали.

Как стало известно из последних отчетов, объем японского экспорта в апреле вырос на 8% в месячном выражении, тогда как аналитики ждали роста только на 6%. "Данные о ВВП Японии за прошедший квартал, опубликованные на прошлой неделе, вызвали у экспертов сомнения в отношении объемов экспорта, однако апрельский отчет развеял все опасения", - говорит аналитик из Daiwa SB Investments в Токио Соихиро Мондзи.

По отчетам стало также ясно, что экспорт из Японии в США вырос на 21%, в Китай - на 2,4%. Поставки японских автомобилей за рубеж стали больше в апреле - на 7,2%. При этом объем импорта в Японию сократился на 4,2% (прогнозировали снижение на 1,1%).

Японский рынок также поддерживало сегодня ослабление иены против доллара США после заявлений главы ФРС Джанет Йеллен о планах повышения ставки.

Стоимость акций Toyota Motor сегодня подскочила на 1,2%, Tokyo Electric Power - на 6,3%. Акции Takata Corp. упали на 3,9% из-за новых сообщений об отзыве автомобилей в Японии и Австралии.