Что с тобой случилось, биткоин?

Помните, как только появился биткоин? Очень долгое время казалось, что это была самая интересная альтернатива многим активам — валютам, золоту и др., к тому же шумиха поднялась вокруг него, когда цена зашкалила более $1000 за штуку. Но все ли так хорошо было у биткоина?

Автор оригинального текста всегда советовал инвесторам, что это глупо - преобразовать любую сумму денег при поддержке государства при условии, что эти деньги подвержены инфляции, но в новой валюте (которую изобрели на основе математики) увидел необычную популярность и заинтересовался ей. А сейчас, чем больше читаю аргументы в пользу идеи, что биткоин имеет больше преимуществ, тем больше прихожу к выводу, что многие просто не понимают смысл этих слов. Bitcoin стал популярным благодаря тому, что инвесторы поверили в его рост, а многие спекулятивные инвесторы до сих пор считают, что биткоины слишком ценны, чтобы переводить их в инфраструктуру, которая, возможно, даст виртуальной валюте шанс никогда не материализоваться.

Поскольку цена на биткоин не привязана ни к чему, он получил свое распространение только из-за психологии человеческой — раз уж результатом может быть почти что угодно, надо заинтересоваться. Например, когда биткоин стоил более $1000 за штуку, все были убеждены, что его цена будет расти еще выше. Но, как бы глупо это ни звучало сейчас, та иллюзия не сбылась: цена биткоина в течение последнего полугодия падает под влиянием столь же глупых иллюзий стабильности: кажется, что это только временно.

После закрытия торгов в узком диапазоне за последние несколько месяцев биткоин потерял 16% своей стоимости за неделю с 11 августа по 18 августа. Разгром, кажется, может усилиться, так как пока цена скачет вверх-вниз. А 18 августа стоимость одного биткоина вообще упала до рекордных $446.

Почему это произошло? Опять же повторюсь, это чисто психологическая зависимость: мы также можем задать себе вопрос "почему это не произойдет?" Но сегодня это случилось. Все больше и больше владельцев биткоинов сообщают, что они потеряли свои Bitcoins - обычно в результате неудачных сделок. Потерянные Bitcoins не просто ушли от их владельца, они потерялись вообще — точно так же, если бы золото просто растворилось в воздухе в тот момент, когда оно выскользнуло из твоего кармана.

В случае с большинством инвестиций потеря некоторых единиц приводит к увеличению стоимости других, но есть три причины, почему это не работает с биткоином. Во-первых, причиной повышения стоимости является то, что, независимо от общей стоимости инвестиций, blockchain биткоина не имеет внутренней ценности, у него просто нет никакого значения. Во-вторых, ни у кого нет никакого способа узнать, сколько биткоинов уже потеряли из blockchain. В-третьих, вопрос технический - дополнительно подрывает уверенность в жизнеспособности биткоина в качестве валюты.

Если вести речь о том, чтобы поверить, как это здорово, наверное, что все биткоины неизбежно найдут свой путь под управлением неудачных технологий, появится версия, что биткоины вообще идут к нулю. Подниматься цена будет только из-за психологических каких-то признаков (да, психология, я помню). А вот сейчас стоимость биткоина начинает стабилизироваться и расти — и опять кому же верить в выборе валюты?

Куда же вложить ваши деньги? Это уже обращайтесь за советом к своим наставникам.

Напомним, в понедельник цена на биткоин упала почти до $368,15 (на бирже BTC-e), самого низкого значения с мая и намного ниже своего пика около $1150 в прошлом году.

По некоторым версиям, падение было связано с флеш-аварией в системе. Этот крах был недолгим, и цена быстро оправилась. Виртуальная валюта уже частично восстановила утраченные позиции, и вернулась к торгам на уровне $460 в понедельник поздно вечером.