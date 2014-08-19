Мрачные прогнозы Бундесбанка

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Темпы роста
экономики в еврозоне сильно замедлились
и явно не дотянут до прогнозных на 2014
год, по оценкам центробанка Германии.
Во Франции стагнация, в Германии снизился
ВВП впервые с 2012 года, ЕЦБ находится под
давлением, внешнеполитическая ситуация
аховая, взаимные санкции Запада и России
тоже не добавляют волшебства — всё это
привело к тому, что экономика Старого
Света уходит в глубокое подполье.
Снижение ставок ЕЦБ стало рекордным, и дешевизна кредитов — тоже, и это оправданно, но приводит к перегреву рынка финансов и недвижимости. Правительства Европы тоже не торопятся вводить реформы экономики. Второй квартал был провальным для всех, и третий обещает быть ненамного лучше.