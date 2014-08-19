Мрачные прогнозы Бундесбанка

Темпы роста экономики в еврозоне сильно замедлились и явно не дотянут до прогнозных на 2014 год, по оценкам центробанка Германии. Во Франции стагнация, в Германии снизился ВВП впервые с 2012 года, ЕЦБ находится под давлением, внешнеполитическая ситуация аховая, взаимные санкции Запада и России тоже не добавляют волшебства — всё это привело к тому, что экономика Старого Света уходит в глубокое подполье.



Снижение ставок ЕЦБ стало рекордным, и дешевизна кредитов — тоже, и это оправданно, но приводит к перегреву рынка финансов и недвижимости. Правительства Европы тоже не торопятся вводить реформы экономики. Второй квартал был провальным для всех, и третий обещает быть ненамного лучше.