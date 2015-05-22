Видео: Макс Кайзер. «Кумовской» капитализм, финансовые бомбы и выход Великобритании из ЕС

В новом выпуске программы «Обзор Макса Кайзера» на русском языке ведущие обсуждают совсем необычную тему — факт первой защиты интересов орангутана Сандры из зоопарка в Буэнос-Айресе в уголовном суде. Как обычно, ведущие с юмором говорят о современных проблемах экономики и попутных новостях, а Макс в очередной раз кривляется в эфире. Но нас интересует та часть программы, в которой говорят о том, что в Великобритании упраздняют права человека.

Во второй половине выпуска журналист Гари Коул вместе с Максом Кайзером рассуждают о расстановке сил во внутренней политике Соединённого Королевства, а также говорят о референдуме по поводу выхода Великобритании из состава ЕС.

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