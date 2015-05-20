На золото давит усилившийся доллар

Во вторник золото очень резко ушло вниз: с отметки в 1 225,30 котировки июльского фьючерса уехали к уровню 1 206,20 $ за тройскую унцию. Сегодня желтый металл совершает небольшие колебания в пределах $1 205 — 1 210. К 14.57 фьючерс стоит 1 209,30 за тройскую унцию.



«Ослабление золота связано с долларом», — говорит аналитик Commerzbank Дэниел Бризманн. — «Движение вверх в течение прошлой недели отчасти было вызвано спекуляциями. Данные CFTC показывают, что игроки рынка ориентировались на краткосрочные ставки, принимая высокие цены для фиксации прибыли. Золоту снова трудно удерживаться выше $1200, и я не удивлюсь, если цена снова уйдет на юг от этого уровня».



Тем временем доллар взлетает против евро: к 15.02 EURUSD стоит на отметке 1,1116 $. На евро давят новости из Греции: прошел слух, что страна не сможет провести предстоящий в начале июня платеж в МВФ.

Сегодня инвесторы ждут «минуток» ФРС: если в них появится намек на скорое повышение ставки — на золото будет оказано новое давление.