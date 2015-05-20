На золото давит усилившийся доллар

Во вторник
золото очень резко ушло вниз: с отметки
в 1 225,30 котировки июльского фьючерса
уехали к уровню 1 206,20 $ за
тройскую унцию. Сегодня желтый металл
совершает небольшие колебания в пределах
$1 205 — 1 210.
К 14.57 фьючерс стоит 1 209,30 за тройскую
унцию.
«Ослабление
золота связано с долларом», — говорит
аналитик Commerzbank Дэниел
Бризманн. — «Движение вверх в течение
прошлой недели отчасти было вызвано
спекуляциями. Данные CFTC
показывают, что игроки
рынка ориентировались на краткосрочные
ставки, принимая высокие цены для
фиксации прибыли. Золоту снова трудно
удерживаться выше $1200,
и я не удивлюсь, если цена снова уйдет
на юг от этого уровня».
Тем временем доллар взлетает против евро: к 15.02 EURUSD стоит на отметке 1,1116 $. На евро давят новости из Греции: прошел слух, что страна не сможет провести предстоящий в начале июня платеж в МВФ.
Сегодня инвесторы ждут «минуток» ФРС: если в них появится намек на скорое повышение ставки — на золото будет оказано новое давление.