Фондовая Азия завершает торги в разных направлениях: выросла только Япония

В понедельник на торгах азиатские фондовые индексы движутся разнонаправленно. Японский Nikkei 225 подрос к закрытию на 0,8%, китайский Shanghai Composite упал на 0,59%, гонконгский Hang Seng опустился на 1,01%, а австралийский S&P/ASX 200 снизился на 1,33%. Японский фондовый рынок поддержали сильные корпоративные прогнозы и хорошие новости о поощрениях акционеров от некоторых компаний. Об этом сегодня сообщает агентство Bloomberg.

В ходе торгов акции японского страховщика Dai-ichi Life Insurance Co. подросли на 10%, когда компания сообщила о выкупе акций и повысила прогноз прибыли на 2015 финансовый год. Ценные бумаги крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. подорожали на 4,2% после пятничных новостей о планируемом выкупе акций на 100 млрд иен ($837 млн). Плюс по итогам прошедшего финансового года прибыль банка достигла рекордного уровня.

Акции компании Sumitomo Electric Industries Ltd. подросли на 7,4% благодаря высоким объявленным дивидендам компании."Традиционно прогнозы японских компаний в отношении прибылей достаточно консервативные, но в данный момент их оценки кажутся более позитивными, чем обычно, - говорит портфельный управляющий DIAM Co. в Токио Кунинобу Таеючи. - С учетом того, что на балансах компаний находятся свободные средства объемом порядка 230 трлн иен, их стремление вернуть часть этих средств акционерам воспринимается инвесторами положительно".