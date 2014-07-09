Куда летишь ты, птица киви?

Сегодняшняя азиатская сессия Forex прошла под знаком гордого полета птицы киви. И не так, как фанера над Парижем, а очень гордо и целенаправленно, вверх. Новозеландский доллар серьезно вырос по отношению к американскому доллару (до 0,8797), пробив 88-ю фигуру. Мощным стимулом для этого стало повышение рейтинга Новой Зеландии до «позитивного».

Забавно, что при этом на 4,9% упала цена на главную статью экспорта страны — молочную продукцию. Впрочем, киви не обращает на это внимание и летит вверх: этому способствуют и хороший спрос на долговые бумаги новозеландского правительства, и ослабление американского коллеги, и долгожданное повышение международного рейтинга страны. Аналитики очень благосклонно относятся к «киви» и не исключают, что он будет расти и дальше, особенно в условиях мягкой риторики ФРС и, соответственно, дальнейшего ослабления доллара к мультивалютной корзине и к новозеландской валюте в частности.