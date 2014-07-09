Brent теряет бренд: цена на нефть ползет вниз

Фьючерсы на нефть основных эталонных сортов продолжают падать в цене, последний день пребывая под ожиданием данных по коммерческим запасам из США.

Фьючерсные контракты на нефть марки Brent со сроком поставки в сентябре достигли 200-дневной скользящей средней в области 108,80 (минимальное значение с 11-го июня). В это же время американский эталон WTI обновил недельные минимумы, коснувшись отметки 102,98, но далее пока не падает, эксперты ждут данные по коммерческим запасам из США.

Коммерческие запасы в США, вероятно, сократились до 382,4 млн баррелей по итогам предыдущей недели, как сообщает Investing.com. Сегодня ждут отчет от Агентства энергетической информации по этому поводу.

Производство и экспорт нефти с юга Ирака пока не подвергается опасениям - в этом регионе страны добываются 2,7 млн баррелей нефти в сутки. В июне цены на нефть достигали $115 за баррель, на во время неспокойных новостных данных из Ирака цены оказались под угрозой срыва. С тех пор они постепенно снижаются, что доказывает ослабление напряжений и снижение рисков.

Сейчас нефть Brent торгуется на уровне 108,77, нефть WTI — на уровне 103,40.