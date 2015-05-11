Банк Англии оставил базовую ставку на уровне 0,5%

На своем заседании 8 мая Банк Англии решил не изменять базовую ставку и оставить ее на уровне 0,5% годовых. Это рекордно низкая ставка, которая когда-либо устанавливалась британским регулятором. Она действует с 5 марта 2009 года.

Не изменились и главные принципы монетарной политики: объем выкупа активов по-прежнему оценивается в 375 млрд фунтов стерлингов.

В среду, 13 мая, британский регулятор опубликует открытое письмо от руководителя центробанка к канцлеру Казначейства. Также будет опубликован прогноз по инфляции и производству.

Протокол заседания будет опубликован в среду, 20 мая.