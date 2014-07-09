Медь поднялась до четырехмесячного максимума на китайской волне

Сентябрьские фьючерсы на медь на подразделении Comex Нью-Йоркской товарной биржи во время утренних европейских торгов выросли на 0,25% (до 3,265 доллара за фунт). Диапазон торгуемых цен — в диапазоне между $3,247 и $3,269 за фунт. Эти значения лежат совсем рядом с апрельским максимумом. Скорее всего, в ближайшее время поддержка фьючерсов будет находиться на $3,237/фунт (это минимум 7 июля), а сопротивление — на $3,294/фунт (это максимум 8 июля).

Такие движения меди обусловлены публикацией данных из Китая, где инфляция потребительских цен выросла на 2,3% в годовом выражении. При этом инфляция цен производителейупала на 1,1% (это больше спрогнозированного на 0,1%). Данные эти вполне позитивные, а с учетом того, что Китай потребляет 40% мировой меди, то и на медные фьючерсы статистика из Поднебесной тоже, разумеется, повлияла.



