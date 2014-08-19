Центробанк отправил рубль в свободное плавание

Вчера Центробанк объявил об очередных изменениях в курсовой политике. Коридор, в котором колеблется курс, расширен на 2 руб. — с 7 до 9 руб. (на 1 руб. в обе стороны), вчера он составлял 35,4-44,4 руб. за бивалютную корзину.

Кроме того, ЦБ резко снизил свое вмешательство в ход торгов. Размер накопленных интервенций, по достижении которого границы коридора сдвигаются на 5 коп., сокращен с $1 млрд до $350 млн, а проводить эти интервенции ЦБ будет только у границ коридора. До сих пор регулятор выходил на рынок, когда курс приближался к границам "внутреннего диапазона" — более узкого коридора внутри основного, шириной 5,1 руб.

Никогда еще поддержка курса не была такой мягкой. ЦБ называет изменения частью плана по переходу к режиму таргетирования инфляции, для чего необходимо отказаться от управления валютным курсом — ЦБ планирует сделать это до конца года. Сейчас курс находится в "нейтральном диапазоне", где интервенции не совершаются, так что на курс рубля новшества не повлияют, уверен регулятор. Эксперты согласны, ведь ЦБ не выходил на рынок с конца июня — тогда он снизил объем интервенций до $1 млрд.

на курс искусственно не влияют, его движение трудно прогнозировать, поэтому не пытаются играть против национальной валюты. Но это при нормальных обстоятельствах, а если повторится ситуация весны этого года — падение рубля из-за Крыма, — свободное плавание курса может привести к шоку, предупреждает Морозов: нас ждет обвал рубля, при этом ЦБ не будет сглаживать падение валютными интервенциями, в результате курс резко уйдет вниз. Такое резкое ослабление рубля приведет к разгону инфляции (из-за высокой доли импорта в экономике), в результате ЦБ не достигнет своей цели по инфляции и будет вынужден поднять ключевую ставку, продолжает Морозов. Это, в свою очередь, повлияет на ставки во всей экономике.

Как показывает практика, свободное плавание курса не увеличивает его волатильность, а, наоборот, снижает ее, отмечает главный экономист HSBC Александр Морозов: участники рынка привыкают, что

Скорее всего ЦБ этого не допустит - он оставит для себя возможность вмешиваться в рынок в случае чрезвычайных ситуаций. Это непостоянное присутствие на рынке не противоречит политике свободного курса. Переход к свободному плаванию курса также позволит ЦБ лучше управлять ликвидностью на рынке. Сейчас ЦБ влияет на ее уровень не только через процентные ставки, но и через свои интервенции: чтобы предотвратить падение рубля, изымает рубли с рынка, затем эту же ликвидность предоставляет банкам. А при новой системе ЦБ сможет регулировать ликвидность исключительно через процентную ставку.