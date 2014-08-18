Биткоин теряет в цене больше $140

В понедельник цена на биткоин продолжила резко снижаться, так как спекулянты перешли на «медвежьи» позиции после того, как на прошлой неделе Бюро финансовой защиты потребителей США выпустило предупреждение о виртуальных валютах.

Биткоин упал до $445, минимум в мае был на уровне $460.

На словенской BitStamp в ходе утренней американской торговой сессии пара BTC/USD упала на 3,01% - до цены в $476,98. Ранее цены опустились до сессионного минимума $462,01, самой слабой отметки с 20 мая.

Цены на валюту биткоин, скорее всего, найдут поддержку на $447,14, минимуме 20 мая, и сопротивление в на $524,80, максимуме 17 августа.

Стоимость биткоина на болгарской (BTC-е) упала на 4,81%, или $23,20, до торгов по $459,00.

Согласно ценовому индексу CoinDesk Bitcoin, который просчитывает среднюю цену на крупнейших биржах, цена на криптовалюту упала на 5,17% и торговалась на уровне $467,45.

Цены на биткоин потеряли более $100 после того, как 11 августа Бюро финансовой защиты потребителей опубликовало длинный ряд рисков, которые виртуальные валюты представляют для потребителей. Агентство предупреждает, что криптовалюты не подкреплены правительством, что у них нестабильные цены на биржах, а также то, что они являются мишенью для хакеров и мошенников.

Сейчас биткоин пара торгуется BTC/USD на бирже BitStamp торгуется на уровне $445,00. В начале августа пара торговалась на уровне $601,25.