ФОРЕКС-ПРОГНОЗ НА 11 – 15 МАЯ 2015г. «БИНГО!» И ЧЕРНЫЕ МЕДВЕДИ

Как обычно, сначала несколько слов о нашем прогнозе на предыдущую неделю:

- относительно пары EUR/USD прогноз оправдался на все 100%. Мы предположили, что пара EUR/USD будет пребывать в боковом тренде, при этом возможен ее спуск до отметки 1.0800, что и произошло: во вторник пара спустилась в зону 1.0700÷1.0850, где провела около часа, а затем устремилась вверх, чтобы закончить неделю ровно на той же отметке, что и начала;

- пара GBP/USD вплоть до вечера четверга так же строго выполняла наши «указания» о боковом движении, держась даже в более узком диапазоне, нежели мы предполагали. Но затем последовало объявление результатов выборов в Великобритании, которые удивили не только политиков, но и финансистов, из-за чего пара взлетела вверх на 200 с лишним пунктов.

- для USD/JPY большинство как аналитиков, так и индикаторов утверждали, что пара будет стремиться закрепиться в зоне выше 120.00. С другой стороны, весьма малочисленная оппозиция предрекала паре резкий отскок вниз. В результате оказались правы и те, и другие: в начале недели «быки» подталкивали пару вверх, не давая упасть ниже заданной линии 120.00, но затем ослабели и отдали власть «медведям». Как утверждают зоологи, японские черные медведи предпочитают крутые горные склоны, и, глядя на то, как пара кубарем полетела вниз, нельзя с ними не согласиться. Правда, под конец недели пара опять вскарабкалась повыше, вернувшись к отметке 119.70, вокруг которой совершает колебания, начиная с конца марта;

- прогноз USD/CHF гласил, что эта пара продолжит следовать в кильватере за EUR/USD, зеркально копируя «старшую сестру». И вот теперь, глядя на график прошедшей недели, мы можем воскликнуть «Бинго!» - прогноз оправдался на 100%.

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Теперь о прогнозе на предстоящую неделю. Обобщая мнения 35 аналитиков из ведущих мировых банков и брокерских контор, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно предположить, что:

- пара EUR/USD, скорее всего, продолжит пребывать в боковом тренде с колебаниями вокруг линии 1.1230. По крайней мере, такой вывод можно сделать, глядя на то, как почти ровно разделились мнения экспертов: ↑ - 22%, → - 3%, ↓- 19%, ↔ (развели руками) – 56%. Почти такая же ситуация и с показаниями индикаторов: ↑ - 35%, → - 17%, ↓- 48%. Основные уровни поддержки: 1.1060, 1.0850 и 1.0650, сопротивления: 1.1290 и 1.1440;

- для пары GBP/USD абсолютное большинство индикаторов (87%) и на H4, и на D1 предрекают рост. А вот мнения аналитиков расходятся (↑ - 25%, → - 9%, ↓- 22%, ↔ – 44%). Поскольку пара почти достигла очень сильного уровня 1.5600, с немалой долей вероятности она попытается прорвать сопротивление и закрепиться в зоне 1.5475÷1.5785. Однако, также с большой долей вероятности, можно прогнозировать, что это ей не удастся и пара начнет откат вниз к уровню сопротивления 1.5000;

- по паре USD/JPY мнения экспертов и показания индикаторов также расходятся (эксперты: ↑ - 7%, → - 22%, ↓- 26%, ↔ – 45%, индикаторы: ↑ - 60%, → - 17%, ↓- 23%). Однако и тех, и других уровень 119.70 вполне устраивает в качестве Pivot Points, поддержка на уровнях 119.20, 118.75 и 118.50, сопротивление – 120.05, 120.30 и 120.85;

- а вот относительно ближайшего будущего USD/CHF и аналитики, и индикаторы оказались солидарны – более 75% первых и 56% вторых сошлись во мнении, что пара должна уйти вверх и обосноваться в коридоре 0.9300÷0.9400. Следующая поддержка – 0.9190, сопротивление – 0.9500.

Роман Бутко, NordFX и Сергей Ершов