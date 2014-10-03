Американские индексы практически не изменились

На торгах в четверг американские индексы S&P 500 и DJIA практически не поменяли своих значений, а Nasdaq подрос на 0,2%. На таком спокойном поведении рынка сказалась статистика США, а также вчерашние заявления Марио Драги, согласно которым ЕЦБ пока не станет претворять в жизнь излишне агрессивную политику. Рынок чуть повернулся вверх.

Что касается отдельных компаний, то определенно героем дня стал банк JP Morgan, потерявший 0,89% на информации о взломе аккаунтов десятков миллионов клиентов. А вот Bank of America Corp. вырос на 0,4% на новостях о смене руководства.

Котировки фармацевтических компаний растут, и не только из-за лихорадки Эбола: так, Esperion Therapeutics прибавили целых 10,6% на новостях об удачных клинических испытаний препарата, снижающего уровень холестерина в крови пациентов.

Какая Америка без американского футбола? Восьмилетний контракт оператора спутникового телевидения DirecTV с НФЛ США принес ему 0,9%. Телекоммуникационная компания заплатила 12 млрд долларов за право транслировать матчи чемпионата по американскому футболу по воскресеньям.

Производитель электромобилей Tesla Motors Inc подрос на 4,7% в преддверии презентации нового проекта.