ПАММ и МАМ счета. Инвестирование в управляющих форекса и почему вы можете потерять все Ваши инвестированные деньги.

Одним из относительно новых способов получения прибыли с форекса является ПАММ счета . Зародилось эта система еще в 2009 году, и с того времени с каждым годом набирала свою популярность, только сейчас немного притормозили. И не зря. Уже наверное почти никто не помнит, что существовали такие псевдо-инвестиционные проекты как Gamma-IC и Vladimir-FX. Которые вскоре просто таки накрылись медным, или каким там еще тазом все накрывается. Факт в том, что “компании” пропали, конечно же, с деньгами инвесторов. А как их пиарили, сколько рекламы было... Я на форексе уже 5-й год, и много чего уже повидал, и поэтому делюсь своим опытом и информацией, которую собрал за это время.

По поводу ПАММ счетов информации очень много, но она часто является противоречивой, неудивительно, что многие путаются.

Популярность ПАММ счетов росла с неуклонной скоростью, замедлилась она лишь тогда, когда упал первый «гигант» СНГ ПАММ рынка - ММСИС и его дочка Милтрейд . Это был очень сильный удар для многих инвесторов, которые потеряли в этой пирамиде большие деньги. Естественно, деньги практически никому не удалось вернуть, так как у нас до сих пор отсутствует законодательная база, которая регулировала бы деятельность на рынке форекс. При инвестировании в ПАММ-счета, инвестор должен понимать, что он сам передает свои деньги управляющему трейдеру, и поэтому если трейдер сливает депозит, инвестор не сможет их вернуть даже через суд.

Именно после банкротства и «испарения» таких компаний как ММСИС и Милтрейд, люди начались задумываться над тем, кому они несут свои деньги, и какие им дают гарантии. Как оказалось, никаких! Ладно, еще бы были только торговые риски такого инвестирования, так нет, существует высокая вероятность того, что компания может обанкротится, а руководство без особых проблем может уехать попивать коктейли на океанских пляжах, вместе с вашими деньгами в дипломатах.

По факту, инвестирование в ПАММ счета компаний,которые являются кухнями, равносильно инвестированию в пирамиды. А как известно, рано или поздно пирамида должна рухнуть. Вот и теперь, не выдержав стресс теста после массового вывода инвестиций с ПАММ счетов, накрывается компании Форекс-тренд и Пантеон-финанс (пока они только не выплачивают деньги инвесторам на протяжении около 3 месяцев). Так же все начиналось и в ММСИС. Думаю скоро и они объявят о своем банкротстве, придумают куда делись деньги всех инвесторов, кто их украл ,кто виноват, и пропадут с рынка. Естественно, точно не узнать кто хозяин этих пирамид, так что и найти виновных, скорее всего, не представится возможным.

Но это даже далеко не все опасности ПАММ счетов, существуют и другие, например имеют место быть разнообразные манипуляции и откровенное мошенничество как со стороны и «успешного трейдера» так и стороны самого ДЦ.

Например, какая-нибудь кухня рисует хорошую статистику какому-нить трейдеру ХХХ, а лучше сразу нескольким, это могут быть, как и реальные люди, так и таких людей может вовсе не существовать в природе. Начинаем пиарить и рекламировать наших трейдеров, запускаем рекламу где только можно, привлекаем для этого известных людей (наверное, видели такую рекламу), которые якобы вложили деньги в наших трейдеров и зарабатывают по 100-200% в год. Запускаются партнерские программы. Люди чтобы заработать на партнерке нещадно сами пиарят этих трейдеров на разных форумах, блогах , привлекая все больше и больше людей.

Что же зачастую происходить дальше? Как-никак, ДЦ должен платить деньги инвесторам, так как трейдер вроде как успешен. Кухня начинает платить заработанные % ,но при этом сильно уменьшает доходность ПАММ-счета ,например до 5-8% в месяц, это за год получается около 30-50% а то и меньше(с учетом оферты трейдера). Кстати, подобную динамику можно заметить в еще существующих ПАММ счетах, подобное я замечал даже у Альпари, повальное уменьшение доходностей, которое списать на «неадекватный» рынок довольно сложно.

Или можно сделать еще проще. Можно просто слить своего виртуального трейдера процентов на 50-90(делается это очень просто). А в случае, если трейдер реальный и реально зарабатывал, то известны случаи, когда ДЦ связывалось с управляющим с предложением слить депозит, взамен предлагали неплохое вознаграждение. Трейдеру ничего не остается, как принят это предложение, иначе слить счет могут и без него. А чтобы не возникало лишних вопросов, счета, где была хорошая статистика и которые по разным причинам слились, просто удаляют со всех возможных рейтингов. Наверное все замечали, что в рейтингах достаточно мало слитых под 0 хороших, крупных счетов. После слития пула нивесторов ДЦ забирает денежки себе и радуется жизни и ждет новых инвесторов..

О подобных сливаниях депозитов у трейдеров не раз писалось в интернете, на форумах, у меня даже есть знакомый, которому предложили слить депо, насколько я помню, это было в Форекс фоЮ. В подобном способе отъема денег у инвесторов не раз замечались FX Trend и ММСИС.

А знаете что для меня самое удивительное? Это то, что имея такие невероятные успехи в торговле на форексе, такие огромные а главное стабильные доходности, этих людей не приглашают управлять десятками или сотнями миллионов долларов западные компании. Думаю если бы эти доходности были реальными, этих трейдеров быстро бы переманили где то на Уолл Стрит и пылинки бы с них сдували. Но их почему то не приглашают, странно, не находите?

Про отдельные ПАММ пирамиды, или даже пирамидные счета можно найти много информации в интернете, особенно живо их обсуждают на разнообразных форумах. Как пример, может кто помнит ,был такой управляющий в FX Trend как Galaxy, у него было много счетов, на многих были суммы выше миллиона долларов. Счета этого трейдера начали «пирамидится» еще с весны 2013 года, сейчас про них почти ничего не слышно. А какая статистика была? Почти идеальная! Лучше чем даже у тех трейдеров, которые используют при торговле Мартингейл.

Гораздо безопаснее инвестировать в ПАММ счета компании, которые не заинтересованы в слитии счетов трейдеров, то бишь в счета реальных брокеров и банков, которые выводят сделки в рынок и живут только со спредов и комиссий. Но проблема в том, что у западных брокеров данный сервис хуже раскручен, и там достаточно тяжело найти счета с нормальной доходностью(выше 50-80% в год).

Некоторые зарубежные брокеры и банки используют немного другую систему инвестирования, так называемые МАМ счета. Они отличаются тем, что деньги инвестора находятся на его счете, и не формируется один огромный управляющий счет. Здесь идет автокопирование сделок, большой плюс подобных счетов в том, что вы всегда можете посмотреть как торгует трейдер, и выявить на ранних стадиях нежелательное «пирамидство» если такое имеется. Да и вознаграждение трейдеры (оферта) за рубежом обычно берут на порядок меньше.

Я не хочу сказать, что ПАММ система это плохо и нездорово, просто сложилась такая ситуация на пространстве СНГ, вызванная отсутствием законов в области регулирования финансовых рынков . И такая среда дает свободу и много возможностей для мошенничества и обмана.

Вы можете без проблем инвестировать в ПАММ счета независимых трейдеров, и зарабатывать с ними. Только вот компания не должна быть офшорной либо СНГ-шной.

В последний год риск подобных инвестиций вырос на порядок, на фоне нового финансового кризиса и из-за банкротств многих брокеров и кухонь. Хотелось бы написать несколько советов, о том, как максимально защитить свои деньги и выбрать хороший ПАММ (МАМ) счет:

Не стоит гнаться за сверх прибылями (большая прибыль -большой риск) Инвестируйте в счета, история которых хотя бы не меньше 1 года, а лучше больше. Обходите стороной кухни и наши ДЦ, чтобы не попасть в пирамиду. Всегда анализируйте статистику трейдера, и по возможности изучайте его торговую стратегию. Не стоит выбирать ПАММ счет трейдера, который допускает большую просадку(более 30%)