Фондовые индексы Европы рекордно рухнули в среду

В среду фондовые площадки Старого Света упали рекордными темпами с начала года.

Stoxx Europe 600 обрушился в среду на 2,2%. FTSE 100 потерял 1,2%; САС 40 упал на 2,59%, DAX обвалился на 3,21%.



Главным действующим фактором для европейских площадок стало разочарование по поводу американского ВВП — сразу вслед за этим упал доллар, а следовательно, вырос евро, что пагубно повлияло на европейских экспортеров.

Аналитики комментируют ситуацию следующим образом: рынки Европы сильно подскочили в первом квартале, а сейчас, в период отчетности и повышения волатильности, пожинают результат.

Наихудшую динамику показал подындекс добывающих фирм. Снизились цены на ресурсное сырье, а это надавило на горнодобывающие и сталелитейные компании. Так, Antofagasta потеряла 2,2% за вчерашний день на фоне отчетности: добыча меди в минувшем квартале упала. Outokumpu Oyi, финский производитель стали, понизил котировки на 12% сразу: во втором квартале прогнозируется убыток.

Кредитный сектор тоже вчера чувствовал себя не самым лучшим образом: испанский Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA на плохой отчетности снизился на 3,8%; Barclays по той же причине подешевел на 1,7%.