Уолл-Стрит: четверг прошел на «зеленой улице»

В США сегодня будет выпущена большая порция макростатистики. Традиционно большое внимание будет привлекаться к отчетам по американскому промпроизводству, к июльскому релизу индекса цен производителей, к индексу деловой активности, а также к июньскому отчету Казначейства по покупкам американских ценных бумаг иностранными инвесторами. Университет штата Мичиган выпустит индекс потребительских настроений за август. Прогнозы по всем этим цифрам очень высокие — и тем выше вероятность того, что они не оправдаются, и доллар окажется в неприятной ситуации.



Фондовые индексы Штатов закрылись в четверг в зеленой зоне на условно спокойных новостях из мировых горячих точек, но это может быть затишьем перед бурей: в любой момент может «рвануть» и Ирак, и Израиль, и Украина. Вдобавок ко всему, появляется новая причина для паники: вирус африканской лихорадки Эбола распространяется с угрожающей скоростью, что в глобальном масштабе может привести к большому количеству человеческих жертв по всему миру.

Американские «голубые фишки» ведут себя как обычно: Coca-Cola выросла на фоне новостей о покупке 16,7% акций Monster Beverage Corp., Cisco Systems выпустила свой квартальный отчет (не особо утешительный) и потеряла на этом 2,62%, а Wal-Mart понизил свой финансовый прогноз на следующий год. Впрочем, большинство компонентов Dow Jones зафиксировали рост, среди них настоящим Геркулесом выглядит фармацевтический гигант Pfizer, прибавивший 1,84%.

S&P 500 в целом показал оптимистичную динамику, снизился только нефтегазовый сектор и сектор промышленных материалов.

Экономика Еврозоны показала весьма слабую динамику: Франция во втором квартале топталась на месте, Германия снизила рост впервые с 2012 года, а это, в свою очередь, свидетельствует о том, что еврозона уверенно сползает в рецессию. ЕЦБ делает всё, что может, но, судя по всему, этого недостаточно.