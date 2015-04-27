Видео: Макс Кайзер. Власть банков над людьми переходит все границы

Очередная серия «Обзора Макса Кайзера» - про власть банкиров и банков в мире. Ведущие передачи - Стейси Херберт и Макс Кайзер на этот раз говорят о том, как в Ирландии спасшие банк Permanent TSB от банкротства налогоплательщики умоляют относиться к ним по-честному (когда-то они согласились взять у банка ипотеку под плавающие процентные ставки, которые в разы были выше ключевых ставок ЕЦБ — больше 4,2% за пользование кредитом, тогда как ставка ЕЦБ — 0,05%). Ирландцы попали в такое положение исключительно из-за бесхребетной политики их правительства, считает Макс, и пострадавшим налогоплательщикам и владельцам ипотеки стоит объединиться и устроить бойкот таким нечестивым банкирам.

Вторая часть передачи посвящена беседе с актёром Расселом Брэндом о новом документальном фильме про финансовый кризис 2008 года - «Новое платье короля» . Этот фильм, по мнению авторов, объясняет, почему сегодня как никогда важно сообщать людям правду. Макс Кайзер также скажет, в чем причина бедности Великобритании, и почему фиатные валюты приводят к бедности.

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