Индексы АТР в пятницу торговались разнонаправленно, но неделю закончили ростом

Единственные из крупных индексов АТР, которые сегодня прибавили — это гонконгский

по итогам пятницы и 1,5% за неделю) и австралийский

за сегодняшний день, 0,94% за неделю). На гонконгский индекс влияла внутренняя корпоративная отчетность, а Австралия оптимистично отреагировала на рост сырьевых цен сегодня на мировых рынках.