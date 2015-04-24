Индексы АТР в пятницу торговались разнонаправленно, но неделю закончили ростом

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Вот уже четвертая неделя подряд заканчивается в Азии фондовым ростом. MSCI Asia Pacific снова обновил семилетний максимум, поднявшись сегодня на 0,4%, а по итогам недели — на 1,4%.
- Японский
Nikkei в пятницу снизился
на 0,83, но неделю закончил в плюсе на
1,87%. «Кратковременную коррекцию вызвал
слишком быстрый подъем индекса», —
комментирует старший технический
аналитик Daiwa Securities Хикару
Сато. В Японии подорожали акции нефтяных
компаний, отреагировав на вчерашний
скачок Brent до максимума
за текущий год. Inpex Corp и
Japan Petroleum Exploration прибавили
соответственно 1,3 и 1,6%.
- Корейский KOSPI сегодня потерял 0,6%, но за неделю прибавил 0,8%. Аналитик Пак Сок Хён (Eugene Investment & Securities) предполагает, что иностранные инвесторы считают некоторые отрасли корейской экономики недооцененными. Сегодня активно скупались ценные бумаги кредитного и страхового сектора, большим успехом пользовались акции Hyundai Motor Co, которые прибавили 1,1% после своей сильной квартальной отчетности.
- Китайский Shanghai Composite потерял 0,46%, зато за неделю прибавил 2,5%. Аналитики радуются сильному подъему китайского индекса, однако же предупреждают о возможном перегреве фондового рынка Поднебесной.
- Единственные из крупных индексов АТР, которые сегодня прибавили — это гонконгский Hang Seng (+0,8 по итогам пятницы и 1,5% за неделю) и австралийский S&P/ASX 200 (1,51% за сегодняшний день, 0,94% за неделю). На гонконгский индекс влияла внутренняя корпоративная отчетность, а Австралия оптимистично отреагировала на рост сырьевых цен сегодня на мировых рынках.