Чем заканчиваются провалившиеся мегасделки?

Английская королева Виктория как-то сказала: “Нам не интересна даже возможность поражения”. Однако строители империй в корпоративном мире довольно часто сталкиваются с поражением.



5 августа миллиардер Руперт Мердок отозвал предложение 21st Century Fox купить за $70 млрд Time Warner. Если бы сделка состоялась, то после слияния появилась самая большая в мире медийная компания. В тот же день, но на несколько часов позже, японский конгломерат Softbank, владеющий американской телекоммуникационной фирмой Sprint, отказался от покупки за $30 млрд конкурента T-Mobile US. В 2014 г. провалились ещё две мега-сделки: поглощение американским фармацевтическим гигантом Pfizer англо-шведской группы AstraZeneca, и слияние двух рекламных фирм – французской Publicis и американской Omnicom. Таким образом, с начала года не состоялось по разным причинам сделок на общую сумму в $390 млрд.

Статистика также подтверждает резкий интерес корпоративного мира к операциям по слияниям и поглощениям (M&A). Как правило, 10-20% от заявленных поглощений заканчиваются фиаско, и этот год не стал исключением. Сделки обычно отменяются по двум причинам: регуляторы отказывают инициатору из-за боязни уменьшения конкуренции на рынке (как в случае с Sprint и T-Mobile US), а также когда инвесторы ожидают ухудшения финансового положения покупателя (как в случае с 21st Century Fox - Time Warner и Pfizer - AstraZeneca), пишет британский журнал The Economist.



Традиционно после несостоявшейся сделки все ведут себя так, словно, ничего не произошло. По словам Мердока, “будущее 21st Century Fox никогда не еще не было таким светлым”. А глава Softbank Масаеси Сон заявил: “Мы работаем над тем, чтобы сделать Sprint самой успешной телекоммуникационной компанией”. Однако в реальности несостоявшаяся сделка имеет довольно серьезные последствия для обоих участников провалившейся купли-продажи. Компании-объекту поглощения, представившей амбициозный финансовый прогноз, как часть защиты, редко удается добиться заявленных результатов. Так, AstraZeneca пообещала удвоить продажи к 2023 г. и это несмотря на сегодняшние нулевые показатели.



Скупка корпорацией собственных акций для поддержания курса – один из способов получить определенную лояльность. Акции Time Warner рухнули на 13% на следующий день после отказа Мердока. Теперь компания планирует купить собственные акции на сумму в $5 млрд (или 8% от общего объема). В проигрыше также остаётся и потенциальный покупатель. Несостоявшаяся сделка сильно ударяет по репутации руководителя корпорации-покупателя. 6 августа Sprint объявила о скором уходе СЕО Даниэля Хесса. Среди жертв прошлых провалившихся слияний - глава General Electric Джек Уэлч (не купил Honeywell в 2001 г.), а также руководитель BNP Billiton Мариус Клопперс (не купил за $115 млрд Rio Tinto в 2008 г.). Для обоих участников несостоявшейся сделки важнее всего продемонстрировать операционную стабильность. Если увеличивается прибыль, то инвесторы, сотрудники и клиенты способны простить практически все.



В 2010 г. британский страховщик Prudential не смог приобрести гонконгского конкурента AIA из-за оппозиции акционеров. С тех пор глава Prudential Тиджейн Тхиам доказал свою эффективность, увеличив прибыль компании более чем в два раза. Но это скорее исключение, чем правило. Таким образом, можно предсказать серьезные трудности участникам последних несостоявшихся сделок. Чистая прибыль до вычета налогов Pfizer рухнула на 25% в последнем квартале. Подразделение мобильной связи Sprint закончило прошлый год с убытком и продолжает терять клиентов. Глава американского телекоммуникационного гиганта Марис Леви уже заявил, что компания находится в “сложном положении”.



Для СЕО повседневное управление фирмой, безусловно, намного сложнее и менее привлекательно, чем блеск и удовлетворение от операции по слиянию и приобретению компании. Но можно с уверенностью сказать одно: если он провалит либо сделку, либо цель по прибыли, акционеры, как королева Виктория, выразят ему свое неодобрение.