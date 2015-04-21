ФРС гарантирует: деньги еще очень долго будут дешевыми

Джанет Йеллен хочет, чтобы вы знали: даже если эпоха нулевых ставок подойдет к концу, деньги еще очень долго будут оставаться дешевыми. Руководитель ФРС и ее коллеги в своих последних выступлениях всегда подчеркивают, что денежно-кредитная политика будет оставаться очень мягкой даже после того, как в этом году будет увеличена процентная ставка регулятора. Акцент ФРС делается на том, что темпы увеличения важнее, чем дата старта.

Руководство регулятора уже исключило увеличение ставки на следующем заседании FOMC, которое состоится на следующей неделе, 28 — 29 апреля. В своем вчерашнем выступлении президент ФРБ Нью-Йорка, Уильям Дадли, подчеркнул, что подъем ставок еще только начинается: «Мы просто переходим с чрезвычайно адаптивной денежно-кредитной политики на чуть более жесткую систему». В то время, пока возможность движения ставки в июне все еще остается открытой, руководители ФРС, включая президента ФРБ Атланты Денниса Локхарта, указывают на то, что они предпочитают потерпеть с этими событиями, особенно на фоне признаков замедления роста экономики в первом квартале.



Большой процент экономистов прогнозирует, что ФРС не будет ждать до сентября, чтобы поднять ставку. Однако, в то время, как некоторые руководители регулятора надеются на восстановление роста (которому сильно повредило усиление доллара и суровая погода этой зимой), президент ФРБ Кливленда, Лоретта Местер, предупреждает: экономика по-прежнему будет отягощена «структурными повреждениями», произведенными Великой Рецессией. «Постепенный путь оправдан, потому что по-прежнему есть неопределенность относительно долгосрочных темпов роста», — сказала Местер в интервью на прошлой неделе. Руководство ФРС не знает, как экономика будет реагировать на первые с 2006 года повышения ставки, и они опасаются, что преждевременное ужесточение может привести к росту волатильности рынка.

Поэтому, прежде чем сделать этот шаг, ответственные за процесс говорят, что хотят видеть дальнейшее улучшение ситуации на рынке труда и быть достаточно уверенными в том, что инфляция будет двигаться к целевому уровню. Нужно также привести в порядок рынок труда и общие настроения рынка.

В планы ФРС не входит устойчивое, равномерное и предсказуемое увеличение ставки: решения будут приниматься в зависимости от складывающейся рыночной ситуации во время ежемесячных стратегических встреч руководства регулятора. Это будет резко контрастировать с циклом 2004 — 2006 года, когда ФРС под руководством Алана Гринспена повышало ставку на 0,25 пункта на каждом заседании. Майкл Фероли, главный экономик JP Morgan Chase&Co в Нью-Йорке, прокомментировал сиутацию: «Члены FOMC подчеркивают постепенность темпа, чтобы не допустить резкой реакции рынка на первое повышение. В то же время они пытаются избежать формирования слишком твердой уверенности в темпах роста ставки».