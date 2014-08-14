Биткоин неспокоен: цены на него падают

В четверг цены на биткоин продолжают снижаться, они уже достигли трехмесячного минимума после данных Бюро финансовой защиты потребителей США.

На словенской BitStamp в ходе утренней американской торговой сессии пара (BTC/USD) упала на 6,17% - до цены $509,61. Ранее цены упали до сессионного минимума $502,99, самой низкой отметки с 22 мая. Цены, скорее всего, найдут поддержку на $492,65, минимуме 22 мая, и сопротивление на $590,99, максимуме 11 августа.

Стоимость биткоина на болгарской BTC-е упала на 5,4% - до торгов на $507,45.

Между тем на американской бирже Kraken пара BTC-e/EUR снизилась на 5,55% - до €387,00, минимума с 23 мая.

Согласно ценовому индексу CoinDesk Bitcoin, который просчитывает среднюю цену на крупнейших биржах, цена на криптовалюту упала на 6,28% до $510,37.

Криптовалюта теряет позиции после предупреждения 11 августа от Бюро финансовой защиты потребителей — оно опубликовало ряд рисков, которые виртуальные валюты представляют для потребителей. В своем предупреждении агентство отмечает, что валюты не подкреплены правительством, что у них нестабильные цены на биржах, а также то, что они являются мишенью для хакеров и мошенников.