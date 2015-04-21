Уолл-стрит в понедельник зазеленела

В понедельник основные фондовые индексы Америки показали уверенный рост. Dow Jones Industrial Average прибавил 1,17%. S&P 500 окреп на 0,92%. Nasdaq Composite прибавил 1,27%. Сильнее всего выросли акции технологических компаний (что видно по росту Nasdaq). Подындекс S&P, отвечающий за акции IT-сектора, прибавил 1,8%.

На рынок технологических компаний повлияла, например, квартальная отчетность IBM: до ее выпуска акции подорожали на 3,4%, однако на дополнительных торгах после закрытия биржи (собственно, сразу же после публикации отчетности) они снизились на 0,4%.



Отчетность на этой неделе выйдет от крупных технологических гигантов: Google, Facebook, Microsoft. На этих ожиданиях Facebook прибавил 2,9%; Amazon.com – 3,7%; Apple и Microsoft подорожали более чем на 2% каждый.

Китайские новости о смягчении требований к коммерческим банкам тоже благоприятно сказались на американском рынке.

Halliburton прибавила 2,1% капитализации: с января по март она зафиксировала чистый убыток, но все же показала скорректированную прибыль и выручку, превышающие прогнозные показатели.

Более сильная квартальная отчетность, чем ожидалось, зафиксирована у производителя игрушек, Hasbro. По этому поводу акции компании взлетели более чем на 13%.