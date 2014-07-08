Фондовая Европа: как дела?

Вот уже второй день подряд падают важнейшие индексы Европы: вчера сводный Stoxx Europe 600 показал самое впечатляющее падение за последние две недели. Инвесторы изучают свои бумаги и оценивают их перед тем, как начнется время тотальных отчетностей.

Итак, сегодня на 0,2% опустился сводный индекс самых крупных предприятий Еврозоны — Stoxx Europe 600, и теперь он имеет 344,07 пункта. Напомним, что на прошлой неделе после публикации данных по рынку труда в США и длительного ралли в сырьевом секторе этот индекс прибавил 1,7%.

Индекс Dow Jones Euro Stoxx 50 потерял 0,18% и теперь его значение — 3225,6 пункта.

FTSE 100 снизился на 0,30%, французский CAC 40 потерял 0,1%, а немецкий DAX дал минус 0,26%.

Как видим, в Европе закончилась полоса непрерывного подъема. Тем временем от шестилетнего максимума отошел азиатский MSCI Asia Pacific (на 0,2%), и 0,1% потерял фьючерс на S&P 500.

Что касается отдельных компаний, то на 0,9% подросли акции британской сети универсальных магазинов Marks&Spenser (который опубликовал данные об увеличении продуктов питания на 1,7% во втором квартале).

Вполне логично сильное падение акций Commerzbank AG: они потеряли 3,4% после того, как появилась информация о начале переговоров с правительством США по урегулированию претензий. Теперь этот банк может потерять на штрафах минимум 500 млн долларов.

5,4% потерял Air France KLM Group: крупнейшая европейская компания на 0,3 млрд евро снизила оценку годовой прибыли.