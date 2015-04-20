В России физическим лицам разрешат добывать золото

Сегодня Дмитрий Медведев отдал распоряжение внести в законодательство о недрах изменения. Они коснутся добычи россыпного золота: теперь будет разрешено это делать индивидуальным предпринимателям, проще говоря — физическим лицам. Это поручение ведомства получили после совещания по ситуации на Дальнем Востоке. Дело в том, что сейчас идет массовое банкротство мелких артелей старателей, растет безработица на Крайнем Севере и Дальнем Востоке. Разрешение физическим лицам добывать и продавать золото может помочь улучшить ситуацию в этих проблемных регионах.

Сейчас добычу золота в России разрешают только юридическим лицам. Новый законопроект будет касаться только россыпей, не имеющих промышленного значения.