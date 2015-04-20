Виды брокеров, кухни, полукухни, и нормальные брокеры и банки.

Любой трейдер, новичок или профессионал, трейдер фондового рынка или же форекса, нуждается в надежном, проверенном и подходящим по торговым условиям брокере. Сейчас свои услуги предлагают настолько много разных организаций, компаний, банков, что очень легко запутаться. В последнее время ,мне часто задают вопрос, с кем же лучше всего работать? С ДЦ, брокером или может быть банком? В этой статье я попробую ответить на этот вопрос.

Если брать форекс,то на этом рынке посредники работают по 3 основным схемам: кухонная, полукухонная и брокерская. Для начала, пройдемся по определению этих терминов.





Кухня

При кухонном брокередже все клиенты “варятся” внутри самой компании, естественно, никуда ваши сделки не выводятся, чтобы не говорили представители компании. В таком случае, на лицо прямой конфликт интересов трейдера и самой компании. Ведь при такой схеме работы, компания зарабатывает то, что теряет клиент, а в случае получения профита трейдером, компания будет выплачивать профит со своего кармана (если захочет, конечно). Если все вдруг начнут много зарабатывать, это быстро приведет к банкротству такой компании. Именно поэтому кухни никогда не дадут нормально заработать. Чтобы бороться с такими “нежелательными” трейдерами, которые не хотят сливаться, компании обычно ухудшают условия торговли (проскальзывания, увеличение времени исполнения ордеров, зависания терминала, шпильки), поверьте, возможности они имеют, особенно если торговля идет через МТ4.

Если и это не помогает, то кухни могут просто не выплачивать клиентам деньги, удалять их сделки из терминала, отменят ордера ссылаясь на пункты договора. В таком случае, что то доказать практически нереально.

Как же понять, что вы торгуете на кухне? вот есть несколько критериев и особенностей:

1)низкая скорость исполнения

2)фиксированные спреды (обычно ими пользуются только кухни)

3)частые проскальзывания, зачастую против клиента

4) Ухудшение исполнения после того, как вы начинаете зарабатывать или вносите серьезный депозит.

5) Задержки при выводе больших сумм.





В таком случае, можно смело сказать, что торговать в кухне нельзя тем, кто хочет сделать форекс источником хорошего заработка, так как вам просто не дадут нормально заработать, а в худшем случае вообще заберут ваш депозит.

Вторая схема это полукухня

Компании полукухни тоже работают по кухонной схеме, разница только в том, что они могут крупных и прибыльных клиентов

хеджировать, либо же выводить их сделки рынок посредством ECN счетов. Если у ДЦ есть такие счета, то есть вероятность, что часть позиций клиента они все таки выводят на рынок через провайдера

ликвидности или например через банк. Но стоит понимать, что большинство ДЦ только кричат о том, что они ECN брокеры, но на самом деле это не больше чем обычный рекламный ход, дань новой

моде и тенденциям. Никакого ECN у них нету и не было.

В обоих случаях, если ваши сделки либо хеджируют, или все таки выводят на рынок, в полукухнях обычно сразу ухудшается качество исполнения ордеров, что может очень легко превратить вашу ТС в убыточную.

Компаний, которые работают по первым 2 системам очень много, на рынке СНГ их около 95%. Обычно они зарегистрированы в офшорных зонах либо в странах где не действует закон, никаких лицензий не имеют и ни никем и ничем не регулируются. Получается, что если у вас возникнут какие то массовые финансовые споры с самой компанией, или она просто пропадет (обанкротится, соскамится), то вернуть свои деньги будет очень даже проблематично, практически нереально. Последними яркими примерами таких компаний можно назвать ММСИС,Милтрейд,Дивен. ФорексТренд и Пантеон Финанс уже долгое время не выплачивают деньги.

Про такие компании практически невозможно найти никакой полезной и важной информации, ни уставного капитала, ни результатов аудиторской проверки. Даже найти собственников таких компаний крайне трудно, зачастую это подставные лица.

Тем не менее, такие компании пользуются большим спросом у трейдеров с СНГ, среди основных причин можно выделить:

1. Простота открытия счета (заполняется электронная форма и готово, можно зарабатывать свои миллионы)

2. Минимальные первоначальные депозиты

3. простая процедура пополнения счета ,в том числе через ЭПС(электронные платежные системы),с которыми не работает ни один порядочный банк.

4. Огромное до неразумных пределов кредитное плечо( встречается до 1:2000)

5. Предоставление разных бонусов, акций.

6. Агрессивная реклама, которой просто кишит рунет.

И третий вид это брокеры и банки.

В этой схеме работы нету конфликта интересов, так как компании выводят ВСЕ сделки на рынок через поставщиков ликвидности. В данном случае, компания зарабатывает на разнице спредов или комиссий, а не со сливов клиентов. Брокеры и банки заинтересованы в том ,чтобы трейдер торговал успешно и увеличивал торговый оборот, увеличивая и свой и брокерский заработок. Поэтому они стараются предоставить своим клиентам действительно хорошие и качественный условия торговли, чтобы клиент как можно дольше оставался в компании и зарабатывал.

В таких компаниях исполнение бывает только рыночное, отсутствуют реквоты, проскальзывания бывают как в плюс так и в минус. Любые ограничения на торговлю отсутствовют (ограничение на время жизни ордера, на размер прибыли и тд.) Также, обычно, такие компании предоставляют стакан цен ( Level 2) и возможность видеть свои ордера в системе, таким образом влияя на спред.

Дальше я бы хотел написать именно про форекс банки, так как в последнее время плотно с ними работаю, и могу поделится опытом.

Хочу сказать сразу, что я не буду рассматривать и анализировать СНГ-ный банковский форекс, так как с нашими лучше не связываться, мало чем отличаются от обычных брокеров в СНГ.. Условия довольно плохие, плюс ко всему, торгуя с такими банками, вы обычно работаете через отдельное юр лицо, а не через банк (Например есть Альфа банк, а услуги по форексу предоставляет компания Альфа-форекс, отдельное юр лицо). так что, я буду говорить исключительно про иностранные банки.

А теперь поговорим о преимуществах зарубежного банка перед нашими и не очень нашими ДЦ. Привожу критерии ,какие, на мой взгляд, очень важны при выборе хорошего брокера.

1)

Регистрация.

Банк брокер должен быть зарегистрирован в развитой и цивилизованной стране (не в офшоре). Также он должен иметь все необходимые лицензии и разрешения для ведения брокерской и банковской деятельности на территории страны-регистратора. Если брокер является банком, то он должен иметь полноценную банковскую лицензию, у него должны проводится аудиторские проверки. Думаю не стоить и говорить, что проще открыть и зарегистрировать ДЦ, ведь им не нужно получать ни лицензий, ни выдерживать требования по размеру уставного фонда, да и регистрация в органах финансового надзора вовсе не обязательна.

2)

Репутация и имидж компании.

Банки всегда дорожат своей репутацией, поэтому им просто нет смысла вести себя некорректно со своими клиентами, что могло бы вызвать много жалоб и ударить по имиджу банка. Ведь открыть новый «чистый» банк намного сложнее, чем сделать ребрендинг ДЦ.

3) Вывод денег.

Очень важный момент. Думаю все уже слышали и читали истории о том, что клиенты не могут забрать не только полученную прибыль от работы в кухнях, но и само тело депозита. При работе с банками, такое случаи практически исключены. Ни у меня, ни у моих коллег-знакомых подобного никогда не было. Заказал, получил, в срок без задержек и по регламенту.

4). Контроль и Безопасность.

Я думаю что практически ни один ДЦ не может похвастаться тем, что у него проводятся аудиторские проверки, а тем более вряд ли они смогут прислать этот отчет вам. Я запрашивал отчеты в Дукаскопи и на мое удивление они мне их прислали.

Торгуя с банком, клиент может быть уверен в том, что в один прекрасный момент банк не исчезнет непонятно куда со всеми вашими деньгами.

Но даже если и исчезнет, все банки являются участника соглашения по защите вкладов. В случае, если банк «испарится» Или просто обанкротится, то по законодательству страны, где он зарегистрирован, вы получите свою гарантированную компенсацию. (Размер возможной компенсации зависит от законодательства конкретной страны).

5) Котировки и исполнение.

Каждый ли клиент знает, откуда берез котировки его ДЦ и кто является их поставщиком? Зачастую, такую информацию они не разглашают, и даже при просьбе представить своих поставщиков, они ссылаются на то, что это секретная информация. Так что возможно и такое, что котировки они рисуют сами, проверить это никак нельзя.

Банки же напротив, разглашают своих поставщиков ликвидности, а если есть спор по какой либо котировке, и он дойдет до суда, вы еще и узнаете с кем из поставщиков ликвидности была исполнена данная котировка.

Думаю все знают, как могут испортит жизнь любому трейдеру задержки с открытием/закрытием ордера, или получая постоянные реквоты. В банках такое исполнение найти трудно, так как именно банки являются основными поставщиками ликвидности на рынке форекс, получается что котировки вы получаете из «первых рук», минуя лишних посредников. Хорошие банки работают только через систему ECN, которая исключает возможные реквоты и манипуляции котировками.

Если же вы решили торговать на форексе через банк, то вы должны быть готовы к тому, что вам будет открыт полностью реальный и легальный счет в зарубежном банке. Поэтому не стоит удивляться тому, что у вас попросят данные паспорта и подтверждения места проживания. Заверенные копии этих документов, скорее всего, необходимо будет переслать обычной почтой в банк. Пополнить счет можно будет только ПОСЛЕ проверки всех документов. Способов пополнения обычно несколько: Банковская карта и прямой банковский перевод. Никаких электронных кошельков и прочих платежных систем.

Да, открыть счет в зарубежном банке не так то и просто, для этого необходимо немного повозиться и помучатся, но что делать, если нужен честный и надежный брокер, иного выхода я пока не вижу.

Любой трейдер не застрахован от рисков, которые несет в себе торговля на форексе, но если можно минимизировать не торговые риски, то нужно этой возможностью воспользоваться. Выбор форекс брокера очень важная составляющая успеха хорошего трейдера, если не будут созданы благоприятные условия для торговли, то вряд ли можно рассчитывать на успех в этом нелегком деле.

Если вам нужна консультация по поводу брокера, банка, или может быть ДЦ, или вы не уверены в том, что ваш брокер «белый и прозрачный» можете написать мне в скайп swiss_maksim, с радостью поделюсь информацией.