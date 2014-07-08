Власти США начали охоту на европейские банки: Сommerzbank в капкане

После громкого скандала с французским BNP Paribas SA, который согласился заплатить американскому правительству рекордно огромный штраф (превысивший его годовой заработок), власти США заметно повеселели. Создание прецедента по отъему $8,97 млрд у банковского населения Европы добавило им оптимизма, и теперь Штаты взялись за следующего подозреваемого в нарушении экономических санкций.

На сей раз не подфартило немецкому Commerzbank. Сегодня стало известно, что власти начали переговоры по урегулированию претензий к сделкам и операциям, которые были проведены в страны из санкционного списка. Commerzbank обвиняется в переводе денег на счета компаний в Иране и Судане, при непосредственном участии в этих злодейских акциях подразделений, зарегистрированных в США. Сумма, которая фигурирует в предварительных оценках, составляет минимум 500 миллионов долларов, и мировое соглашение, скорее всего, будет заключено уже этим летом.

Следующие на очереди — крупнейший банк Германии Deutsche Bank, французские Credit Agricole и Societe Generale. Уже начались внутренние расследования, инициированные обоими французскими банками, а Deutsche Bank уже официально получил запрос от властей США о своих долларовых транзакциях.