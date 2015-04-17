Избежит ли Греция дефолта?

Руководитель МВФ, Кристин Лагард, предупредила, что она не позволит Греции пропустить очередной долговой платеж. Этим высказыванием она разом отмела потенциальную возможность некоторого послабления греческому правительству. «Мы не помним случая, когда развитая экономика просила бы отсрочки платежа», — сказала Лагард в четверг в интервью Bloomberg Television. — «И я очень надеюсь, что Греция не сформирует такого прецедента».



Острая проблематика и противоречивая информация

Ранее в этом месяце греческие чиновники сообщили кредиторам о вероятности того, что деньги в стране закончатся и придется пропустить срок погашения кредита перед МВФ. согласно одному источнику агентства Bloomberg, министр финансов страны, Янис Варуфакис спросил в ходе переговоров с МВФ, что будет, если Греция пропустит платеж. В свою очередь, в ответ на запрос Bloomberg News по электронной почте министр финансов Греции пишет, что он никогда не спрашивал о процедуре пропуска и добавил, что подобные предположения — откровенная ложь . Между тем, апрельская оплата прошла в срок.

Греция должна выплатить МВФ около 1 млрд евро в мае. Пропуск оплаты поставит Грецию в один ряд с такими странами, как Зимбабве, Сомали и Судан. Лагард заявила, что МВФ 30 лет не позволял странам отсрочить выплату долга. Пропуск срока будет представлять собой мощную причину, чтобы снизить рейтинг Греции до дефолтного по критериям S&P. Об этом представители агентства рассказали прессе в среду.

Апрельские тезисы: new edition

Угроза дефолта Греции в качестве одного из рисков для всей мировой экономики обсуждалась на весенней встрече МВФ и Всемирного банка на этой неделе в Вашингтоне. Выступая там, Янис Варуфакис, министр финансов Греции, обязался найти компромисс, который возродит экономику страны и заявил, что «переговоры должны завершиться успешно», подчеркнув, что греческое правительство «не играет» на тему выхода из еврозоны.

Он рассказал, что ликвидность в Греции высыхает, необходимы срочные и обширные реформы, но Греция не готова принять условия, которые оставят страну внутри цикла постоянной зависимости.

«Наше правительство сильнее, чем кто бы то ни было, нуждается в успешном завершении переговоров», — сказал Варуфакис. — «Ключевые слова здесь — успешное завершение, а не очередной вариант экстренного расширения из числа тех, что в течение последних пяти лет превратили греческий кризис в драму мирового значения». Министр заявил, что сокращение пенсионных выплат - «не реформа», Греция не хочет принимать новые правила приватизации, которые все равно не снизят задолженности, а копирование правил МВФ - «бесполезные» действия в случае Греции.

«Мы пойдем на компромисс снова и снова, чтобы скорее договориться, но мы не собираемся в конечном итоге снова оказаться под угрозой», — сказал Варуфакис, добавив, что полного соглашения с партнерами по еврозоне он планирует достичь до конца июня.

Стороны не находят взаимопонимания

Переговоры по урегулированию финансового кризиса в Греции должны «интенсифицироваться», если министры финансов еврозоны положительно оценят план реформ в стране на своей встрече 24 апреля. «Сегодня мы не удовлетворены прогрессом переговоров, — заявил Маргаритис Шинас, спикер еврокомиссии. — «Сейчас всё обсуждается, но нам нужно, чтобы это происходило быстрее».

Греция пока так еще и не предоставила «полный список реформ», которых от нее потребовали лидеры ЕС в прошлом месяце. Тем временем, список этот должен быть оценен Еврокомиссией, ЕЦБ и МВФ, прежде чем страна получит дополнительные платежи в рамках вспомогательных мероприятий.

Министр финансов Германии, Вольфганг Шойбле, в среду заявил, что дальнейшие уступки Греции «исключены», говоря, что обязательства по проведению реформ были возложены на Грецию еще прежним правительством, и что эти реформы был необходимы, чтобы оздоровить страну, а не чтобы, как Ципрас, дать ложные надежды народу Греции.

Шойбле также опроверг информацию о том, что его ведомство работает над планом по сохранению Греции в еврозоне в случае дефолта. Он говорит, что персонал министерства финансов крупнейшей европейской страны «прорабатывает все возможные варианты».

Медовый месяц кончился, начались будни

Тем временем, новое греческое правительство уже столкнулось с первыми признаками внутреннего недовольства его политикой. Около 4000 шахтеров и их семей в четверг вышли на митинг на центральной площади Афин в четверг, протестуя против плана отозвать лицензию у золотого рудника на севере страны, который остановит инвестиции в проект.

Это первый массовый уличный протест против правительства с момента выборов 25 января, которые привели Ципраса к власти. Опросы общественного мнения по-прежнему показывают, что партия Syriza пользуется солидным преимуществом по отношению к оппозиционным партиям и большинство греков ее поддерживают, однако эта поддержка уже идет на убыль.

«Медовый месяц кончился», — говорит Никос Марантидис, социолог и профессор политологии в университете Салоников. — «Это не означает, что гегемония Syriza — предмет спора, но мы уже прошли тот период, когда греческое общественное мнение слепо соглашается со всем тем, что делает правительство».