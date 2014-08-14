Ночь была бурной: что происходило на Уолл-Стрит

Во время американской сессии, которая прошла сегодняшней ночью, были зафиксированы технические отскоки большинства фондовых индексов Соединенных Штатов. Ьыли опубликованы данные по розничным продажам за июль. Они выросли на 0,1%, но прогнозные оценки были выше. Отчет минторга о запасах товаров на складах показал полное согласие с прогнозным значением:+0,4%.



Что касается отдельных компаний, то, к примеру, отчиталась за 2 квартал Cisco Systems Inc. Ее показатели оказались ниже прогнозируемой, да и прибыль корпорации оказалась меньше, чем ожидалось. Меры предприняты недобрые: компания собирается уволить 6 тысяч сотрудников, а это, на минуточку, - 8% всего персонала.



Резко подскочили котировки Amazon.com, прибавив 2,2%. Это произошло на фоне сообщения о сорокапроцентном увеличении продаж в июле. А вот eBay, наоборот, замедлил рост продаж с 12% до 9,7%, что повлекло удешевление ценных бумаг компании на 0,92%.

Упали котировки ритейлера Macy's (минус 5,5% на фоне недостаточной квартальной прибыли), снизились котировки акций машиностроительной компании Deere&Company (минус 2%).

Акции Intel прибавили 2,93%, а Wal-Mart потерял 0,26%. Большинство компонентов Dow Jones закрылись в зеленой зоне, все секторы S&P 500 показали рост.

Соответственно, доллар подрос против евро (впрочем, на фоне общей слабости евро в последнее время это совершенно неудивительно).