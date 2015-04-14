Россия и Иран: экономическая плата за геополитические выгоды

Агентство Bloomberg опубликовало сегодня небольшой обзор того, во что может вылиться для России дружба с Ираном, что она получит и что потеряет в случае снятия с этой ближневосточной страны торговых санкций.



"Как Владимир Путин уже показал в Крыму и на востоке Украины, он готов расширять свое политическое влияние даже ценой больших экономических жертв. Такой же подход он демонстрирует и в отношении Ирана.



Сделка Ирана и мировых держав, которая сейчас активно обсуждается и подготавливается, может сильно изменить баланс сил на Ближнем Востоке, где сейчас Иран конкурирует с Саудовской Аравией, номинальным союзником США. США и пять других мировых держав, включая Россию, намерены завершить переговоры по Ирану в конце июня — предполагается, что это прекратит десятилетний период споров по поводу ядерной программы ближневосточной страны. В свою очередь, от Запада ожидается отмена большей части санкций по поводу экспорта сырой нефти.



Отмена санкций и допуск иранской нефти на мировые рынки будет угрожать дальнейшим обвалом цены на нефть и ограничить доходы от крупнейшей статьи российского экспорта. Это обойдется России примерно в 27 млрд долларов, на основании оценок ЦБ РФ.



Что получает Россия?



«Гораздо более важными для России являются в этом случае стратегические преимущества», — говорит Николай Кожанов, эксперт Королевского института международных отношений в Лондоне и научный сотрудник Московского Центра Карнеги. — «Включив Иран в список своих союзников, Москва надеется обеспечить свою долю на этом рынке и выгодно для себя разделить зоны влияния». Путин получит возможность усилить позиции союзника, загнать в угол противников по региону и открыть широкие возможности для бизнеса. Его решимость была подчеркнута на этой неделе: президент России снял запрет на перевозку груза воздушно-ракетных комплексов для Тегерана по контракту, стоимость которого составляет 800 млн долларов. Россия, которая существенно отстала от США в части регионального влияния, сейчас пытается оставить за собой определенные позиции на Бдижнем Востоке. К примеру, она поддерживает сирийского лидера Башара Асада, заигрывает с Ираном и выступает против саудовских авиаударов по Йемену.



Возрождение конкурентоспособности Ирана может быть компенсировано Москве за счет увеличения возможностей: Газпром, ОАО Газпромнефть и ОАО Лукойл вели в Иране проекты, прерванные во время санкций. После их отмены проекты, скорее всего, будут возобновлены. Кроме того, есть еще и Росатом, который имеет контракты по совместной работе на АЭС Бушер в Иране.

Федор Лукьянов, глава Совета по внешней и оборонной политике РФ, прокомментировал: «Для России более выгодно, если Иран станет нормальной страной, в которой можно иметь постоянный бизнес. Там будет много конкуренции, но до сих пор Россия всегда имела больше преимуществ перед американскими компаниями, ведь в Иране Америка будет еще долго оставаться символом всего, что ненавидят местные жители».



Что теряет Россия?



Тем временем, Россия вступила в свою первую за последние шесть лет рецессию: сказался обвал цен на нефть и торговые санкции Запада. При этом она активно выступает за снятие санкций с Ирана, хотя это грозит ей непосредственным ухудшением экономического положения: как только санкции будут сняты после окончательной «ядерной» сделки, цена на нефть может провалиться еще на 15 долларов за баррель, согласно оценкам мировых энергетических агентств.

Нефть по $40 за баррель «съест» еще 2% от российского ВВП. Банк России прогнозирует, что ВВП снизится на 3,5% в этом году при средней цене на нефть в $ 50 — 55 за баррель. Если же нефть подешевеет до $40, то экономика потеряет порядка 5,8%.

«Некоторые российские эксперты говорят, что чем дольше санкции остаются на Иране, тем лучше будет чувствовать себя Россия. Однако Россия выступает за отмену санкционного пакета, мотивируя это тем, что Иран ее давний партнер и союзник, в том числе в рассмотрении многих региональных проблем», — говорит Елена Супонина, эксперт по Ближнему Востоку и советник директора московского Института стратегических исследований.

Одна из таких «проблем» - Сирия, где во время гражданской войны сумел удержаться у власти Башар Асад, который получает военную и финансовую поддержку со стороны Ирана и России. Госсекретарь США, Джон Керри, месяц назад дал понять, что американские политики настаивают на немедленном свержении режима Асада, однако не военным путем, а в процессе переговоров для обеспечения мирного, политического перехода власти.

В Йемене, где Саудовская Аравия возглавляет военную операцию против повстанцев и пытается восстановить власть свергнутого президента (своего союзника), Россия настаивает на резолюции Совбеза ООН о прекращении авиаударов.

Разумеется, ядерная сделка по Ирану приведет к тому, что он усилит поддержку своих союзников в Сирии, Йемене и Ираке, а экспорт российского вооружения на этом только начнется. «Иранцы и русский имеют общий страх перед суннитской воинственностью», — говорит Фирас Аби Али, глава исследовательской группы по Ближнему Востоку в IHS Country Risk."



Henry Meyer и Stephen Bierman, для Bloomberg. Перевод - Anomalia